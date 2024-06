Hasiči v Českém Těšíně na Karvinsku stále likvidují následky bouřky, která se v sobotu nad ránem prohnala městem a způsobila značné škody. Poškozené je například městské koupaliště, sportovní areál nebo hřbitov. Jaké počasí nás v Česku čeká v příštím týdnu? Po tropických dnech na konci školního roku to vypadá, že se na začátku prázdnin mírně ochladí. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat okolo 25 °C. Obloha bude polojasná, bouřkám se nevyhneme.

V bouřkách se podle meteorologů vyskytovaly kroupy velké až osm centimetrů, výrazné nárazy větru a také intenzivní srážky.

Kroupy, které přinesly bouřky v Česku (červen 2024) Autor: ČHMÚ

V Českém těšíně dál doklízí škody

„Bouřka za několik minut dokázala nadělat tolik škod, že je město bude odstraňovat poměrně dlouho. Škody se teprve sčítají, ale už dnes víme, že budou značné. Na některých místech ještě v tuto chvíli není elektrická energie,“ uvedla mluvčí radnice Nataša Cibulková.

Ve městě od soboty zasedá krizový štáb, který organizuje odklízení škod, na kterém se podílí hasiči, energetici i policisté. „V sobotu byla celá řada komunikací neprůjezdná, stejně tak i chodníků. Většina těch nejvážnějších problémů už byla odstraněna a komunikace zprůjezdněny. Nicméně ještě stále z mnoha stromů padají větve, takže krizový štáb upozorňuje občany, aby na některá místa vůbec nechodili a využili raději jiné trasy, které už jsou odklizené a bezpečné,“ řekla mluvčí.

Bouřka poškodila městské koupaliště, sportovní areál, městský hřbitov i parčík ve Frýdecké ulici. Zničené jsou například ploty u hasičské zbrojnice a v Masarykových sadech i u Střediska volného času Amos.

„Mostek na ulici Mistřovická je zničený kompletně. Poškozeny jsou střechy rodinných domů a zahrady. Popadané stromy poničily i okolí Těšínské přehrady, jeden z nich spadl i na rybářskou chatu a zničil střechu i část zdí. Pod popadanými stromy skončila i celá řada aut ve městě i v okrajových částech,“ doplnila Cibulková. Bouřky způsobily v regionu škody už ze středy na čtvrtek, kdy hasiči zaznamenali 945 výjezdů. Nejvíce tehdy zasáhly Ostravsko.

Jak bude v dalších dnech?

Žádná úmorná vlna veder, kdy se v noci špatně spí a přes den se není kam ukrýt před horkem, nás zřejmě nečeká. Nad ránem může rtuť teploměru klesat k 13 °C.

Během dne při jasné obloze na koupání ale bude. „Ojedinělé tropické dny nejsou vyloučeny, zejména v prvním červencovém týdnu, nicméně většinou by se mělo jednat o kratší přechodná období,“ předpovídají meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu. Zkrátka české léto, jaké známe z minulosti.

Dnes: polojasno, přeháňky. Noc 10 až 16 °C, den 21 až 25 °C, na jihovýchodě až 27 °C.

Pondělí: polojasno. Noc 15 až 11 °C, den 22 až 26 °C, na jihovýchodě až 27 °C.

Úterý: polojasno. Noc 11 až 15 °C, den polojasno. Noc 11 až 15 °C, den 24 až 28 °C.

Středa: polojasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Noc 13 až 17 °C, den 25 až 29 °C.

Od čtvrtka do soboty by pak dle Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) mělo být polojasno až oblačno. Místy by se měl objevovat déšť, přeháňky i bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 °C.

Video Video se připravuje ... Silné bouře na Moravskoslezským krajem Pro Blesk: Petra Poláková, Robert B.