Do Česka se přihnalo pořádné sněžení. Vydatně sněžit bude v horských oblastech na severu a severovýchodě republiky až do neděle. Nejvíce sněhu napadne podle meteorologů na návětří Jizerských hor, a to 35 až 50 centimetrů, v dalších pohořích od Krkonoš po Beskydy 15 až 35 centimetrů. Postupně se budou vytvářet sněhové závěje, v níže položených horských oblastech sněhové jazyky, vyplývá z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Teploty se většinou budou držet pod bodem mrazu.