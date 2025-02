Zpět

O nadcházejícím víkendu teploty v noci klesnou slabě pod bod mrazu, přes den vystoupají maximálně k pěti až sedmi stupňům Celsia nad nulu. Srážek bude v příštích dnech málo, slabě sněžit by mělo v pátek, a to jen ojediněle. Postupně se začne obloha vyjasňovat. Vyplývá to z aktuální předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).