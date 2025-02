Nový týden sebou přinese zataženou oblohu, déšť a vyšší denní teploty. Od pondělí až do pátku meteorologové očekávají, že se počasí nebude příliš měnit a Češi tak mohou očekávat během dalších dní teploty až k 10 °C. Stejně tak ale nebude ustávat déšť a v druhé polovině týdne i sníh ve vyšších polohách.

Pondělí přinese zpočátku oblačnou až zataženou oblohu. Na východě a severovýchodě republiky bude během rána doznívat déšť a déšť se sněhem, místy se objeví také mlhy. Od západu se bude obloha protrhávat, a to až k jasné obloze.

Nejnižší noční teploty budou stále pod bodem mrazu, místy ale neklesnou pod 2 °C. Přes den se výrazně oteplí a při slunečním svitu bude až 10 °C, v průměru se ale dočkáme kolem 3 až 8 °C. Vítr bude slabý, proměnlivý.

Příjemné teploty očekávají meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu i v úterý. Přes den by mělo být 5 až 10 °C. V noci z pondělí na úterý se očekávají teploty pod bodem mrazu, nejstudeněji bude na Moravě a ve Slezsku, kde se očekává až -3°C. Nadále se ale Česko nevyhne zatažené a oblačné obloze s občasným deštěm.

Podobný scénář se bude psát až do konce týdne. I ve středu a ve čtvrtek počítají experti s deštěm, přeháňkami a občasnou mlhou. Ve vyšších místech se během obou dní očekává i sníh. Teploty se budou přes den točit kolem 4 až 9 °C.

Počasí by se mělo v závěru týdne zase mírně pokazit a podle výhledu by mělo v pátek přibývat oblačnosti, ojediněle bude pršet a ve vyšších polohách i sněžit. Noční teploty budou klesat k -4°C, přes den se ale budou držet na bodem mrazu, a to až k 9 °C.