Řidiče v Česku trápí ledovka, místy i sněžení. Silnice kloužou na jihu Čech nebo na Vysočině. Přibývá dopravních nehod, policie jich eviduje desítky. Počasí omezilo i provoz autobusů Pražské integrované dopravy v okolí hlavního města. Na Pelhřimovsku je kalamita na silnicích i na kolejích. Ledovka se dnes podle předpovědi ČHMÚ může tvořit v jižní polovině Čech a na Českomoravské vrchovině. Riziko mrznoucích srážek pomine po poledni. V Čechách hrozí od dnešního večera do pátečního rána náledí, varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Na středočeských silnicích je místy rozbředlý sníh, řidiči by měli jet opatrně. Během noci byla v terénu veškerá technika krajských silničářů, řekl ČTK Luděk Beneš z dispečinku krajské správy a údržby silnic (KSÚS). Hlavní tahy jsou převážně mokré po chemickém ošetření. Na dálnici D10 havarovalo u Prahy na více místech několik aut, dálnice je průjezdná s omezením a tvoří se kolony, vyplývá z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Krajské silnice jsou po ošetření silničáři mokré, nebo jsou na nich zbytky rozbředlého sněhu. „Je třeba, aby tomu řidiči věnovali zvýšenou pozornost,“ uvedl Beneš. V části regionu prší, déšť může na silnici namrzat. Také podle ŘSD v některých úsecích, například na D11 na Nymbursku, hrozí námraza.

Ledovka na jihu Čech a Vysočině

Silnice na jihu Čech pokrývá ledovka, která může komplikovat provoz. Silničáři od středečního večera proto vozovky solí, nebo sypou štěrkem. Situaci komplikuje jemný déšť, který na povrchu namrzá, řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Otakar Zich.

„Začalo to ve středu na Táborsku a Jindřichohradecku a postupně se ledovka rozšířila i do ostatních okresů. Máme od večera venku veškerou techniku a doufáme, že se přes den oteplí a trochu to povolí,“ uvedl Zich.

Na silnicích Vysočiny se kvůli dešti a teplotám pod nulou také tvoří ledovka. Místy v kopcích mají problém vyjet kamiony. Po ránu byla nejhorší situace na Pelhřimovsku. Sypače jezdí celou noc. Žádná cesta není zavřená, ale řidiči by měli jezdit s velkou opatrností v celém kraji, řekl dnes po 06:00 ČTK dispečer krajské správy a údržby. Výstraha meteorologů před ledovkou platí do 15:00.

V části Pelhřimovska je kvůli ledovce pozastavený provoz většiny autobusů. Velké zpoždění mohou mít spoje na celé Vysočině, včetně vlaků, uvedl kraj. Po ránu se stala řada dopravních nehod, jsou i na dálnici D1. "Na mnoha místech jsou silnice zledovatělé a tomu je nutné přizpůsobit jízdu," uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. V Jihlavě havarovala před 6:30 tři vozidla, podle prvních informací tam byli zranění dva lidé.

Dálnice D1 ve směru na Brno byla dnes ráno u Velkého Meziříčí krátce neprůjezdná. Provoz zastavila okolo 7:00 nehoda osobního auta a dodávky na 144. kilometru.

Ve středu na Vysočině nejdřív sněžilo. Dešťové přeháňky byly od večera. Silničáři měli v noci na dnešek přes 200 výjezdů, sypače jezdí stále. „Když prší, rychle se to promění v led,“ uvedl dispečer. Na Žďársku jezdilo také 18 traktorů s radlicemi.

Olomoucko

Silničáři v Olomouckém kraji v noci na dnešek znovu vyjeli do terénu, na většině území kraje sněžilo. Silnice většinou pokryl poprašek sněhu, více napadlo na Šumpersku, a to až tři centimetry. Vozovky jsou po chemickém ošetření sjízdné, zvýšená opatrnost je dnes však na místě, řekli ČTK dispečeři správ silnic. Místy jsou stále sněhové přeháňky.

„Nasněžilo do tří centimetrů sněhu, vozovky jsou nyní holé a mokré nebo na nich leží zbytky sněhové kaše. Inertní silnice pokrývá sněhová vrstva krytá posypem,“ řekl dnes ČTK dispečer jesenické správy silnic. Na Jesenicku podle jeho kolegy spadl ve vyšších polohách poprašek sněhu, napadl maximálně centimetr. I tam jsou všechny vozovky s opatrností sjízdné.

Zlínsko

Silnice ve Zlínském kraji byly dnes ráno kvůli sněhovým přeháňkám a mrznoucímu dešti většinou mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Vsetínsku existuje riziko jejich namrzání, případně vzniku náledí.

Plzeňsko

Přeháňky, deště nebo deště se sněhem a místy i mlha mohou dnes komplikovat jízdu na silnicích v Plzeňském kraji. Kvůli srážkám je snížená viditelnost, na jižním Plzeňsku silničáři varují před možným namrzáním silnic. Vyplývá to z informací zveřejněných dopravním zpravodajstvím Ředitelství silnice a dálnic.

Liberecko

V Libereckém kraji do rána nasněžilo a hlavně v horách stále sněží. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, i na hlavních tazích leží zbytky sněhu a kloužou. Pozor by si měli dát řidiči kamionů ve stoupáních hlavně na Jablonecku a Semilsku, vrstva sněhu je i na hlavním tahu I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Policie od rána řešila několik nehod hlavně na Liberecku a Českolipsku, většinou se obešly bez zranění.

Pardubicko

Ve výše položených oblastech Pardubického kraje leží na silnicích často sníh. Většinou je po solení rozbředlý, někde tvoří i uježděnou vrstvu a může být zledovatělý. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvádějí krajští silničáři.

Královéhradecko

Na silnicích v Královéhradeckém kraji leží po nočním sněžení rozbředlý sníh nebo jeho zbytky. Řidiči musejí být opatrní zejména na Trutnovsku. Silničáři v noci vyjeli se sypači na silnice ve všech okresech kraje. Hlavní silniční tahy byly po chemickém ošetření většinou mokré. Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly od minus jednoho do minus čtyř stupňů Celsia. Uvedli to silničáři a meteorologové.

Ledovka a sníh trápí řidiče Autor: ČTK: Pavlíček Luboš