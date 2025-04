Dnes by mělo být jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 2 °C, při uklidnění větru se mohou dostat až na 0 °C Objeví se také četné přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C. Slabý proměnlivý, na Moravě během dne přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s.

Zítra by mělo být jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 19 až do 23 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s nebo klidno.

Středeční pořasí má být zase o něco teplejší. Bude opět jasno až polojasno, na horách na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.

Předpověď na čtvrtek

Meteorologové očekávají nejnižší noční teploty mezi 10 a 5 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s nebo klidno, na východě přechodně mírný severovýchodní až severní 2 až 5 m/s.

Předpověď na pátek

Teploty se budou držet nad dvacítkou, má být jasno až polojasno, během dne od severozápadu až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 10 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C. Slabý jihozápadní vítr, během dne mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s, večer bude slábnout.

Vyhlídka počasí na víkend

Převážně oblačno, místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 10 až 5 °C, postupně 7 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 °C, postupně 11 až 16 °C.

Video Video se připravuje ... Následky přívalového deště v Domaníně na Hodonínsku (25. 4. 2025) Hynek Zdeněk