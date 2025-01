Nejvíce sněhu, kolem 40 centimetrů, napadlo od pátku do dnešního dopoledne v západních Krkonoších. O něco méně to bylo v Jizerských horách, Jeseníkách a Orlických horách. V Beskydech zatím nasněžilo 20 centimetrů, tam ale bude sněžit nejdéle, výstraha na novou sněhovou pokrývku platí pro tento region až do pondělního dopoledne. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Varuje také před tvorbou sněhových jazyků a závějí.

V Beskydech může podle meteorologů napadnout ještě až kolem 30 centimetrů sněhu. „Celková nová sněhová pokrývka se předpokládá až kolem 45 cm (vlivem sesedání nového sněhu). Na ostatních horách v severní části území (od Jizerských po Jeseníky) už bude sněžení během dneška přecházet do slabšího, případně i ustávat, a očekáváme zde většinou už jen do deseti centimetrů nového sněhu,“ uvedl ČHMÚ.

Tvorba sněhových jazyků a závějí by měla se slábnoucím větrem na severu území postupně ustávat, ale v horských oblastech od Orlických hor po Beskydy očekávají meteorologové slábnutí větru až v pondělí dopoledne. Do dnešního večera platí také varování před sněhovými jazyky v severní části Českomoravské vrchoviny. „Ojediněle se však mohou vytvářet sněhové jazyky i v jiných oblastech mimo výstrahu,“ dodali meteorologové.

Horská služba Krkonoše dnes po vydatném sněžení zvýšila lavinové nebezpečí ze druhého na třetí stupeň z pětibodové škály. Na hřebenech je 90 až 150 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích. Třetí stupeň byl v současné sezoně vyhlášen poprvé, druhý stupeň vyhlášený v sobotu platil den. Silný vítr zastavil lanovku na Sněžku. V Jeseníkách stouplo lavinové nebezpečí z prvního na druhý stupeň v pátek.

Jak bude v dalších dnech?

V neděli bude oblačno až zataženo, na Šumavu a jihozápad Čech může přijít později až polojasno, hlásí předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Místy bude s přeháňkami či soustavněji sněžit, vydatnější to bude na severu a severovýchodě - naopak ve zbytku republiky bude srážek od odpoledne ubývat, někde se roztrhá i občasnost. Teploty kolem bodu mrazu (nejvyšší denní teploty -3 až +1 °C, na jihu Moravy až +3 °C), v 1000 metrech na horách kolem -5 °C.

Hlavně řidiči na horách by si měli dávat pozor: „Zejména v horských oblastech na severu a severovýchodě se budou tvořit sněhové jazyky, místy i závěje,“ komentuje ČHMÚ. Tam přetrvává výstraha až do neděle, někde i do pondělí.

Podobně bude vypadat obloha i v pondělí - oblačná či zatažená, ojediněle, zejména na západě až polojasná. Sněžit bude jen ojediněle, možná trochu víc na severovýchodě a východě země - a spíše ráno než odpoledne a večer. V noci teploty spadnou k -2 až -6 °C, při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce však může být i kolem -9 °C. Nejvyšší denní teploty se čekají stejné jako v neděli (-3 až +1 °C). Vítr severních směrů bude mírný, 2 až 5 m/s.

V úterý se vyčasí, ČHMÚ hlásí skoro jasno až polojasno, jen zpočátku čeká místy zvětšenou oblačnost. Později večer však bude oblačnosti zase od severu přibývat; na severu a severovýchodě může ojediněle přijít déšť, i mrznoucí, nebo sněhové srážky. Nejnižší noční teploty -5 až -10 °C, při slabém větru a sněhové pokrývce kolem -12 °C. Nejvyšší denní teploty -3 až +1 °C, v jihozápadní polovině Čech až +3 °C. Vítr se čeká slabý a proměnlivý do 3 m/s, pokud vůbec nějaký, během dne se postupně místy zvedne mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s. „Při mrznoucích srážkách ojediněle tvorba ledovky,“ dodávají meteorologové, platí to i pro středu.

To už se zase zatáhne, místy přijde déšť, někde i mrznoucí. Zejména v severovýchodní polovině území i sněžení. Bude ovšem tepleji, v noci od nuly do minus pěti, ve dne od nuly do plus pěti. Vítr zůstane mírný - severozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 m/s.

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, ojediněle déšť, zpočátku i mrznoucí. Teploty se ještě trochu zvednou, v noci +1 až -3 °C, nejvyšší denní 0 až 5 °C. Mírný severozápadní až západní vítr 2 až 5 m/s.

A jaká je vyhlídka na víkend? Tam ještě meteorologové nemají jisto. Čekají jasno až polojasno a místy mlhy, i mrznoucí nebo nízkou oblačnost. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C, při celonočním vyjasnění kolem -6 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C, při nízké oblačnosti nebo mlze kolem 0 °C.

