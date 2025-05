V pondělí se počasí ponese v obdobném duchu jako v předchozím týdnu. Bude oblačno až zataženo, během dne místy přechodně polojasno, píše Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Přes téměř celé území bude občasně pršet či se objeví přeháňky, ojediněle až bouřky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C.

V úterý déšť ustane, pouze na horách a na východě se mohou místy objevovat přeháňky. Přes den bude oblačno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C, nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C.

Ani ve středu se pochmurné počasí příliš nevyjasní, bude znovu oblačno až polojasno a od severozápadu postupně až zataženo. Večer bude na většině území opět pršet a mohou se ojediněle vyskytnout také bouřky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C, nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C.

Co přinese víkend?

Ve čtvrtek ke změně také nedojde. Bude oblačno až zataženo a napříč téměř celou Českou republikou zaprší, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C, nejvyšší denní teploty 15 až 20 °C.

To samé značně platí i pro pátek a víkend, bude oblačno a znovu začne pršet, mělo by však dojít k útlumu. Teploty by měly být nejvyšší za celý týden, přes den 14 až 19 °C, postupně 20 až 25 °C. V noci pak nejnižší noční teploty klesnou na 13 až 8 °C.

Video Video se připravuje ... Aprílové počasí v květnu: V Krkonoších napadl sníh, na hřebenech 15 cm! Blesk - E. Koukolíčková Facebook - Horská služba Krkonoše