Zpět

na

Po teplém dnešku a pátku beze srážek se v Česku na víkend výrazně ochladí s tím, jak do Evropy začne od severu proudit arktický vzduch. Teploty přes den se budou o víkendu držet i hluboko pod deseti stupni Celsia, v noci může mrznout. Přeháňky mohou být i sněhové. Podobné to bude i na začátku příštího týdne, teplejší počasí by se mohlo začít vracet od středy. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).