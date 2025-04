Do Česka míří arktický vzduch, dorazit má o víkendu, kdy v neděli klesnou teploty k nule, v noci až k -5 °C. Přitom ještě v pátek čekají meteorologové jasno až polojasno s teplotami 15 až 19 °C, v neděli se však nad Českem zatáhne a teploty klesnou přes den na 0 až 4 °C.

Po chladném počátku týdne se otepluje, rtuť teploměru může v pátek vyšplhat i k 20 °C. Pak přijde šok.

„Během víkendu nás čeká s velkou pravděpodobností vpád arktického vzduchu od severu,“ varuje Český hydrometeorologický ústav.

„Během dneška bude zpočátku ještě hodně oblačnosti, ale odpoledne se obloha od severu vyjasní, nejvyšší teploty budou kolem 14 °C. Zítra a zpočátku i v pátek bude většinou slunečno a na obloze bude minimum oblačnosti. Zítřejší odpolední teploty dosáhnou 15 až 19 °C, v pátek ojediněle až 20 °C. Během víkendu přijde výrazné ochlazení, tak v neděli ráno bude mrznout a maxima vystoupí jen lehce nad nulu,“ upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.

Vzduch, který se k nám dostane, bude podle něho na tuto část roku až extrémně chladný a při vyjasnění budou během noci teploty klesat i výrazně pod nulu. Zachránit sklizeň může oblačná duchna. Kde krajinu přikryje a kde budou mít smůlu, nelze předpovědět.

„Pravděpodobnost vpádu arktického vzduchu během nadcházejícího víkendu se výrazně zvýšila. Letošní úroda (nejen) meruněk tak bude s velkou pravděpodobností (opět) v ohrožení. Bude ale záležet na tom, do jaké míry se bude v noci vyjasňovat, a tím pádem, jak moc teploty klesnou,“ napsali meteorologové.

Morava v ohrožení

Zatímco na západě Česka je příroda dokonce opožděná a ovocné stromy mají sotva nalité pupeny, na Moravě už třeba meruňky kvetou i týden. A nejbližší teplé dny je bohužel ještě povzbudí, aby rozvily další kvítka.

Meruňky například na jižní Moravě vykvetly zhruba v polovině minulého týdne, což je o tři týdny později než v loňském extrémním roce a o pár dnů později, než je průměr posledních let. Stále je to podle pěstitelů dost brzo na to, aby se na nich mrazíky podepsaly.

„Vykvetly už i pozdní odrůdy. Možná ještě začnou kvést někde v týdnu broskve, ale další ovoce zatím nikoliv,“ řekl v pondělí ČTK předseda Ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný.

Ovocnáře trápí jarní mrazy v posledních letech opakovaně. Loni zmrzlo téměř všechno ovoce v Čechách, na Moravě byla situace lepší, ne však dobrá. Větší pravděpodobnost poškození kvetoucích stromů jarními mrazy se podle meteorologů zvyšuje s postupujícími klimatickými změnami.

Jak bude?

Zítra: polojasno. Noc -1 až 6 °C, den 13 až 18 °C.

polojasno. Noc -1 až 6 °C, den 13 až 18 °C. Pátek: polojasno. Noc 0 až 6 °C, den 15 až 20 °C.

polojasno. Noc 0 až 6 °C, den 15 až 20 °C. Sobota: proměnlivá oblačnost, od severu sněhové přeháňky. Noc 2 až 8 °C, den 7 až 12 °C, na jihu Moravy až 15 °C.

proměnlivá oblačnost, od severu sněhové přeháňky. Noc 2 až 8 °C, den 7 až 12 °C, na jihu Moravy až 15 °C. Neděle: proměnlivá oblačnost, sněhové přeháňky. Noc -5 až -1 °C, den 0 až 4 °C.

Spálí mráz úrodu? Do Česka míří arktický vzduch Autor: Infografika Blesku

