V Česku bují jarní počasí. Teploty dnes vystoupají na až 20 °C a vysoko budou až do poloviny příštího týdne. Počasí se následně mírně zkazí, a to přeháňkami a deštěm. Na horách se dokonce očekávají sněhové přeháňky.

Nedělní den bude ve znamení blížícího se jara. V noci ze soboty neklesne teplota pod 4 °C, pohybovat se bude dokonce kolem 9 °C. Přes den vystoupá ručička teploměru na západě do maxima 16 °C, zbytek republiky se může těšit na až 20 °C. Mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s, v západní polovině území slabý proměnlivý vítr do 4 m/s. Uvádí se tak v předpovědi na Českém hydrometeorologickém ústavu.

Vysoké teploty nezmizí ani během příštího týdne. Pondělí nicméně přinese občasné a ojedinělé přeháňky. Teploty se budou pohybovat od 14 °C do 19 °C. Vítr bude slabý, proměnlivý. Na východě mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s. Později se bude vítr v Čechách měnit na jihozápadní až západní, jak dále uvádí meteorologové na ČHMÚ.

Déšť a občasné přeháňky potrápí část republiky i v úterý, od západu ale bude oblačnosti ubývat. Klesne ale mírně teplota na 10 až 14 °C, na Moravě a ve Slezsku se udrží na 16 °C. Vítr bude nadále mírný.

Ve středu se ještě přihlásí o slovo zima a na severu a severozápadě Čech nad 1100 m očekávají experti sněžení. Vrátí se i oblačná obloha s deštěm a přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se ale nadále budou pohybovat kolem 11 až 16 °C.

Jak bude dál?

Přeháňky, a to místy i sněhové, se budou podle očekávání nad republikou oběvovat až do konce týdne. Zejména v severní polovině území a na horách. Noční teploty by ale neměly padnout pod bod mrazu a nejvyšší denní se budou pohybovat kolem 10 °C.