Českou republikou se prohnaly pořádné bouřky a kroupy. Déšť bude na našem území přetrvávat ještě do poloviny týdne, ale postupně bude ustávat a s ním i oblačná obloha. Společně s tím bude postupně stoupat teplota a podle Českého hydrometeorologického ústavu přijdou během příštího víkendu i tropy.

Dnešní ráno bylo poměrně chladné. Teploty se pohybovaly mezi deseti a šesti stupni Celsia, na západě Čech klesly i ke čtyřem stupňům, uvedli meteorologové na síti X. Obloha byla většinou jasná, ale místo modré měla spíše bílou až šedou barvu a ranní Slunce bylo překvapivě červené, uvedl ČHMÚ. Důvodem zabarvení je kouř z lesních požárů v Kanadě, který se nad Česko dostal ve vyšších vrstvách atmosféry.

Zabarvená obloha nad Českem kvůli lesním požárům v Kanadě (9.6.2025) Autor: ČHMÚ

Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude příští týden ve znamení příjemných teplot a občasných přeháněk, ačkoliv na jihu Moravy se budou o pozornost postupně hlásit tropické teploty.

„Příští týden pak bude mnohem klidnější, slunečnější, postupně i teplejší, bez bouřek a s minimem srážek. Příští víkend patrně i s tropickými teplotami,“ uvádí experti na sociální síti X.

Ovlivňovat nás bude studená fronta, což bude znát na teploměru. V pondělí se tak budou nejvyšší denní teploty pohybovat kolem 17 až 21 °C, v oblastech nad 1000 m a na horách dokonce kolem 12 °C. Zeslábne ale vítr, který o víkendu potrápil většinu území ČR. Bude vanout od severozápadu a od mírného bude nadále slábnout.

V úterý by se mohla obloha začít protrhávat a mohlo by být místy až jasno. Přesto se přeháňky a déšť bude vracet. Teploty zůstanou spíše nízko, ale stále kolem 20 °C – jih Moravy ale bude teplejší, teplota se vyhoupne až k 26 °C.

Podobný scénář se bude podle stávající předpovědi psát i ve středu s tím, že déšť bude postupně slábnout, až zcela ustane. Čtvrtek a pátek by tak měl být již suchý. Tím bude také stoupat teplota a v pátek už se rtuť vyhoupne až k 29 °C. A bude hůř. O víkendu by měla do České republiky přijít tropická vedra. Nejvyšší denní teploty budou 28 až 32 °C. Obloha bude přitom bez mráčků.