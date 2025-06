Hranici takzvaného supertropického dne, tedy 35 stupňů, naměřilo šest stanic měřících alespoň 30 let. ČTK to řekl Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na desetině stanic měřících alespoň 30 let padl dnes také teplotní rekord pro 26. červen a na jedné, v Dukovanech na Vysočině, meteorologové zaznamenali také absolutní červnové maximum.

Bouře na jihu Čech

Supertropy ukončily velmi silné bouřky. Dorazily nejprve na jih Čech a Moravy, později se přesunuly do Olomouckého kraje. Podle meteorologů je provází lijáky, silný vítr a místy i kroupy. Jen v jižních Čechách hasiči evidovali po 19:00 přes 60 událostí, nejvíc na Českobudějovicku a Jindřichohradecku. „Jedná se zejména o popadané stromy, větve a čerpání vody. Profesionální a dobrovolné jednotky pracují na jejich odstranění,“ uvedli hasiči na síti X.

Ve Slavonicích se rozvodnil potok a voda se dostala do dvou domů. „Stojí pod úrovní potoka, takže to bylo první místo, kam se voda rozlila,“ řekl ČTK mluvčí hasičů Roman Krčmář.

Popadané stromy, výpadky proudu či jiné problémy způsobené bouřlivým počasím na několika regionálních tratích na jihu Čech zastavily nebo omezily provoz vlaků. Například mezi stanicemi Slavonice - Dačice byla podemletá traťová kolej, Mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka uvedl, že provoz tam bude zastavený až do pátečního odpoledne.

Výpadek napájení trakčního vedení po bouřce zkomplikoval dopravu mezi stanicemi Nové Hrady a Jílovice a porucha trakčního vedení přerušila železniční spojení také mezi stanicemi Holkov - Kamenný Újezd u Českých Budějovic, na trati jsou popadané stromy, provoz tam podle Kavky bude zastaven do pátečního rána.

Kvůli silným bouřkám bylo dnes před 21:00 bez dodávek elektrického proudu na jihu Čech a Moravy a na Vysočině víc než 4000 odběratelů společnosti EG.D. Technici firmy postupně poruchy opravují, sdělil večer ČTK mluvčí společnosti Roman Šperňák. Nejčastějšími příčinami poruch jsou pády stromů do vedení a následné poškození vodičů nebo izolátorů.

„Kvůli silným bouřkám, které postupují Českou republikou, evidujeme aktuálně 13 poruch na vedení vysokého napětí, které přerušily dodávky elektrické energie více než 4000 odběratelům na distribučním území společnosti EG.D,“ uvedl mluvčí.

Na jihu Čech evidovala večer EG.D šest poruch na vedení vysokého napětí a zhruba 1300 odběrných míst bez proudu. Nejvíc postižené jsou oblasti kolem Borovan, Trhových Svin, Českých Velenic a Slavonic. „Jihočeským krajem už pás bouřek přešel a další poruchy nepřibývají. Postupně počty odběratelů bez dodávek elektrické energie snižujeme,“ sdělil Šperňák. Ještě kolem 19:00 bylo bez elektřiny v jižních Čechách asi 5000 domácností.

Dalších sedm poruch způsobily večerní bouřky na Vysočině a jižní Moravě, kvůli kterým se téměř 3000 odběratelů ocitlo bez dodávek elektrické energie. „Jedná se o čerstvé poruchy na Třebíčsku, Znojemsku, v okolí Bystřice nad Perštejnem nebo na Uherskohradišťsku. Pokud nebude poruch přibývat, i tady se budou počty omezených domácností snižovat,“ dodal mluvčí.

V páte ráno bylo ráno bez elektřiny 7400 odběrných míst firmy EG.D, většinou na jižní a východní Moravě. Ve čtvrtek večer jich bylo přes 12.500.

Ochlazení v pátek

V pátek se během dnes od západu přechodně zatáhne a na většině území bude pršet, nebo se objeví přeháňky, na východě ojediněle i bouřky. Teploty budou stoupat k 26 stupňům Celsia, na jižní Moravě k 29 stupňům.

Na začátku prázdnin až 37 °C

Na víkend se vrátí jasné až polojasné nebe, přeháňky meteorologové očekávají jen v neděli ojediněle na severu a severovýchodě. V sobotu teploměr ukáže až 30 stupňů Celsia, v neděli až 31 stupňů.

Tropické počasí vydrží také v pondělí, kdy se teploty můžou dostat až na 32 stupňů Celsia. Teploty pak podle předpovědi dál porostou, v úterý až ke 34 stupňům, v dalších dnech až ke 37 stupňům Celsia.

Video Video se připravuje ... Frýdek-Místek zasypaly kroupy. Jiří Metzner