ČHMÚ uvedl, že v přílivu teplého vzduchu od jihu budou dnes maximální teploty vystupovat na většině území České republiky přes 31 stupňů, na jihu Moravy, v Praze a v nížinách západní poloviny Středočeského kraje, severovýchodu Plzeňského kraje a na Litoměřicku se ale dostanou i přes 34 stupňů.
Také v nadcházejících dvou dnech bude odpoledne přes 31 stupňů, přičemž na většině území Čech a v nižších polohách Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje, na Novojičínsku, Ostravsku nebo Karvinsku se dostanou minimálně o tři stupně výše. Místy se mohou podle předpovědi dostat až na 37 stupňů.
„V sobotu se začne od západu na studené frontě ochlazovat, a tak teploty přes 31 °C čekáme odpoledne pouze na jižní a střední Moravě,“ doplnili meteorologové.
Horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Státní zdravotní ústav (SZÚ) dnes na sociální síti X uvedl, že je v horkém počasí potřeba vypít dva až tři litry vody v menších dávkách, při fyzické aktivitě víc. Nejvhodnější je podle něj střídat čistou vodu s minerálkou, pít slabý neslazený čaj nebo džus ředěný vodou. Alkoholu a kofeinu by se lidé měli v teplém počasí vyhýbat, sladké a přechlazené nápoje pocit žízně zhoršují.
Odborníci současně doporučují omezit tělesnou zátěž a pobyt venku v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných autech. Meteorologové upozornili i na to, že extrémně vysoké teploty mohou také poškodit kolejnice, což může zkomplikovat železniční dopravu.
Pozor ve vlacích
České dráhy proto doporučují cestujícím, aby sledovali aktuální informace o provozu na železnici na jejich webu, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na síti X. Dopravce podle mluvčího Petra Šťáhlavského současně přijal preventivní opatření, posílil dispečink a pohotovostní službu, která bude v případě potřeby připravena řešit mimořádné situace. „Prosíme cestující, aby se také oni připravili na očekávané mimořádně vysoké teploty a vybavili se i na kratší cestu především dostatečným množstvím tekutin, občerstvením, případně léky, které pravidelně užívají,“ doplnil mluvčí.
Šéf českých meteorologů po návratu z Japonska: Proč umí místní s takovou přesností předpovědět tsunami? Bára Holá