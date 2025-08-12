V úterý nás ráno čeká na většině území jasné nebe. Nejnižší noční teploty klesnou k 9-13 °C, v níže položených oblastech až 6 °C. Denní maxima se vyhoupnou na 26-31 °C, v 1000 m n. m. a výše dosáhnou maximálně 18 °C. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 4 m/s.
Ve středu bude opět jasno. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 9-15 °C, nejvyšší denní vystoupají k 29-34 °C. Vítr zůstane slabý o rychlosti 4 m/s. Ve čtvrtek lze očekávat jasno až polojasno. V noci rtuť v teploměru klesne až k 11 °C, mimo údolí však mohou noční teploty dosáhnout 13-18 °C. Přes den teploty vystoupají k tropickým 30-36 °C. Vítr dosáhne maximální rychlosti 6 m/s.
Páteční ráno přinese jasné až polojasné nebe, místy se může objevit zvýšená oblačnost a bouřky. Noční teploty se budou držet mezi 14-19 °C. Denní teplotní maxima dosáhnou 30-37 °C. Vítr zůstane slabý.
Po nadprůměrně teplém pracovním týdnu během víkendu přijdou bouřky a déšť. K pondělí bude postupně oblačnosti i srážek ubývat. Nejnižší noční teploty dosáhnou zpočátku 15-20 °C, později spíše 12-17 °C. Nejvyšší denní teploty se budou zpočátku pohybovat mezi 28-35 °C, později 23-28 °C.