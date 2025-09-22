Astronomické léto se rozloučilo ve velkém stylu. Češi vzali parky a bazény útokem. A ti otužilejší se koupali i v přírodní vodě.
Po tropickém víkendu se v Česku výrazně ochladí a bude pršet. Dnes hlavně v Čechách, od úterý na celém území. Teploty dnes zejména na západě Čech jen mírně překročí deset stupňů Celsia, od úterý se jen k 15 stupňům budou dostávat i na Moravě a ve Slezsku. Slunečné počasí s teplotami až téměř 20 stupňů Celsia by se mělo vrátit na víkend. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„V Čechách už se projevuje vliv zvlněné studené fronty, prší v západní polovině Čech a už jsou zde i podstatně nižší teploty než na východě území,“ uvedl dnes ráno ČHMÚ na sociální síti X. Rozdíly se podle něj ještě zvýrazní během dne. „Na západě zůstanou teploty lehce nad deset stupňů Celsia, naopak na jihovýchodě mohou ještě překročit 25 stupňů,“ dodal. Déšť dnes meteorologové očekávají postupně na většině území Čech, na Moravě a ve Slezsku spíše jen výjimečně.
Konec léta
Tropické víkendové teploty rozehřály i školáka Járu (12) ze Strakonic. Šel se zchladit do řeky Otavy. Přiznal ale, že to je zřejmě poslední letošní koupání. Voda byla už studená, měla 13,9 °C. „Otavu máme kousek od chaty a v létě to bylo super. Teď sice bylo taky horko, ale voda už se nestačila prohřát. Takže příští koupačka bude až příští rok,“ řekl Blesku školák.
Jak bude další dny?
Oblačné až zatažené nebe bude v Česku od úterý až do pátku, od úterý se nejvyšší denní teploty na celém území budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia. Pršet bude nejvíc ve středu a ve čtvrtek, ve středu zejména v jižní polovině území, ve čtvrtek hlavně v jihozápadní polovině Česka. „Středa bude na řadě míst i docela větrná. Kombinace teplot jen lehce přes deset stupňů Celsia, deště a větru bude na některých místech budit ´pravý podzimní´ dojem,“ napsal ČHMÚ na facebooku.
Pátek už by měl být beze srážek. Na víkend se také vyjasní nebe a nejvyšší denní teploty meteorologové očekávají mezi 14 a 19 stupni Celsia.
- Už v pondělí bude převládat zatažená obloha a od západu dorazí déšť i přeháňky, místy doprovázené bouřkami. Na západě se denní maxima zastaví jen u 11 °C, zatímco jihovýchod Moravy ještě čeká až 26 °C.
- Úterek už přinese výrazně chladnější ráz počasí. Obloha zůstane zatažená až oblačná, srážky se ale objeví jen místy a během dne spíše jen ojediněle. Večer se na severu a severozápadě začne vyjasňovat. Ranní minima se budou pohybovat mezi 7 a 13 °C, přes den se teploty zastaví jen na 10 až 15 °C. Pocit chladu umocní mírný severní až severovýchodní vítr.
- Ve středu bude převládat oblačná až zatažená obloha, místy – zejména na jihu – s deštěm nebo přeháňkami. Na severu a severozápadě se může odpoledne a večer i vyjasnit. Teploty se vyšplhají jen na 12 až 16 °C. Pocitovou teplotu navíc sníží čerstvý severovýchodní až východní vítr, který může v nárazech dosahovat kolem 55 km/h.
- Čtvrtek přinese podobný obrázek – zataženo až oblačno, s občasným deštěm zejména v jihozápadní části republiky. Postupně budou srážky ustávat a oblačnost se na severu a severovýchodě může zmenšit. Ranní teploty klesnou k 6 až 10 °C, přes den se budou pohybovat mezi 10 a 14 °C. Vítr bude stále východní až severovýchodní, ale během odpoledne zeslábne.
- Pátek se ponese v podobném duchu – oblačno a místy srážky, teploty se budou držet mezi 12 a 16 °C.
- Nadějnější výhled pak nabízí víkend a začátek příštího týdne. Obloha se vyjasní, přeháňky budou spíše výjimečné a v noci se mohou objevit mlhy. Noční minima klesnou k 5 °C, v údolích až k 3 °C, přes den se ale teploty vrátí na příjemných 14 až 19 °C.
