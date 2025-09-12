Dnešní obloha bude oblačná až polojasná, ráno bude místy jasno nebo skoro jasno a ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle, odpoledne a večer, se mohou vyskytnout přeháňky nebo déšť s bouřkami. Večer od jihozápadu přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, na západě a severozápadě až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní, přes den v severozápadní polovině Čech mírný vítr 3 až 6 m/s bude k večeru slábnout.
Předpověď na sobotu
Zataženo až oblačno, místy přechodně i polojasno. Místy přeháňky nebo déšť, večer od jihozápadu srážky četnější a lokálně i vydatnější. Ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, při zmenšené oblačnosti, hlavně na západě a severozápadě Čech až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C, na jihovýchodě až 25 °C. Slabý proměnlivý, přes den místy mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s se později večer v Čechách bude měnit na západní.
Předpověď na neděli
Zataženo až oblačno a na většině území déšť nebo přeháňky. Během dne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 °C. Slabý, přes den mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s.
Výhled počasí na další dny
V pondělí by mělo být polojasno až jasno. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C. Slabý proměnlivý, během dne mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Postupně místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C, při zmenšené oblačnosti až 8 °C. Nejvyšší denní teploty v úterý 20 až 25 °C, v dalších dnech 17 až 22 °C.
