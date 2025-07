Počasí na začátku týdne ovlivní místy velmi silné srážky. Kvůli silným dešťům se mohou v noci na dnešek rozvodnit i toky v Beskydech. Výstraha před povodněmi v této oblasti platí až do úterního poledne. Teploty se v následujících dnech budou pohybovat většinou pod 25 °C, letní tropy nečekejme.

I tento týden bude v Česku deštivý a bude převážně oblačno. Po celý týden se také mohou objevovat bouřky.

Nejvyšší denní teploty budou většinou kolem 25 stupňů Celsia, maximálně by se mohly koncem týdne dostat přechodně na 27 stupňů.

Už předchozí týden se objevovaly deště, které v neděli a dnes dosáhly na severu Moravy a ve Slezsku extrémních objemů. Hladiny toků v této oblasti tak vystoupaly na povodňové stupně.

Hladiny toků v této oblasti tak vystoupaly na povodňové stupně. Dnes a v úterý bude podle meteorologů oblačno až zataženo a ve zbytku týdne oblačno až polojasno. Minimálně přeháňky předpovídá ČHMÚ na každý den tohoto týdne a na většinu dní kromě pátku ojediněle i bouřky.

Během dneška ještě v Beskydech může spadnout až 30 milimetrů srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční, a do úterního poledne tam platí výstraha ústavu před nárůstem hladin na povodňové stupně.

Nejvyšší teploty oproti předchozímu týdnu budou dále klesat. Už minulý týden po pondělních tropických třicítkách klesly, ale stále se místy pohybovaly kolem 28 stupňů. Tento týden budou ještě o několik stupňů nižší.

Silné deště rozvodnily menší toky na severovýchodě Česka, zejména v podhůří Beskyd. Na dvou místech hladiny vystoupaly na druhý povodňový stupeň, pohotovost kolem 07:00 platila na Lučině v Horních Domaslavicích na Frýdecko-Místecku a na Stonávce v Hradišti, což je část Těrlicka na Karvinsku. Na dalších místech byl první povodňový stupeň.

V Jeseníkách a Beskydech za posledních 24 hodin napršelo někde i víc než sto litrů vody na metr čtvereční. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a jeho sdělení na síti X.

Silné deště na severovýchod Česka přinesla tlaková níže postupující přes Slovensko nad Polsko. „Na vodních tocích v okolí Beskyd se objevují první stupně povodňové aktivity. Na Lučině v Horních Domaslavicích je druhý stupeň povodňové aktivity,“ uvedl ČHMÚ krátce před půlnocí. Následně varoval před extrémními srážkami v okolí Jablunkova, Třince, Frýdlantu nad Ostravicí a Frýdku-Místku. „Předcházejících 24 hodin přineslo vydatné srážky zejména do oblasti Jeseníků a Beskyd, kde se ojediněle úhrny pohybovaly kolem 105 milimetrů,“ napsal před 07:00.

Varování před vydatným deštěm platí ještě dnes do večera ve východních částech Moravskoslezského a Zlínského kraje. Za šest hodin zde může spadnout i kolem 30 až 40 litrů vody na metr čtvereční, celkově do dnešního večera může napršet nejčastěji 40 až 80 milimetrů. Varování meteorologů před zvýšením hladin toků tam platí do úterního poledne.

Jak bude v dalších dnech?

Předpověď na úterý

Většinou oblačno, místy přeháňky, na jihozápadě i bouřka. K večeru ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C. Mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s bude večer slábnout a měnit se na západní.

Předpověď na středu

Zpočátku většinou polojasno, během dne od západu oblačno a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C. Slabý, přes den mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s.

Předpověď na čtvrtek

Oblačno až polojasno, ojediněle, zejména odpoledne místy přeháňky, na východě možnost i bouřky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C. Slabý, přes den mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s.

Předpověď na pátek

Polojasno až oblačno, zejména odpoledne místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C. Slabý, přes den mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí na víkend

Oblačno až polojasno, přechodně místy až zataženo. Místy přeháňky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, při déletrvajícím slunečním svitu až 27 °C.

