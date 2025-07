Až 130 milimetrů srážek, tedy 130 litrů na metr čtvereční, dnes může napršet na Jesenicku. Na severu Moravy v oblasti Jeseníků, Rychlebských hor a Králického Sněžníku od rána vydatně pršelo, místy činily úhrny srážek za hodinu i 25 milimetrů. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na Černém potoce na Jesenicku vystoupala hladina na nejvyšší třetí stupeň povodňové aktivity. Další vysoké úhrny srážek a stoupání hladin toků předpovídá ČHMÚ během neděle a pondělka také pro Beskydy.

Původně očekávali meteorologové na Jesenicku za dnešek objem srážek maximálně 80 milimetrů, před polednem ale výstrahu aktualizovali. „Déšť by měl s proměnlivou intenzitou pokračovat do nedělních pozdních odpoledních hodin a následně slábnout. Naprší pravděpodobně ještě mezi 30 až 50 milimetry, výjimečně i více,“ oznámil ČHMÚ. V součtu s již spadlými srážkami tak na Jesenicku může napršet i kolem 130 milimetrů.

Kvůli extrémním srážkám vydali meteorologové dopoledne také novou výstrahu před povodněmi. „Zejména na menších tocích v Jeseníkách očekáváme překročení i druhého stupně povodňové aktivity, výjimečně i třetího stupně povodňové aktivity,“ uvedli. Pro Jesenicko platila výstraha před dešti i povodněmi do dnešních 18:00. „Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace,může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku,“ varovali meteorologové.

Výstrahu před velmi vydatnými dešti rozšířili meteorologové také na většinu Orlickoústecka a Šumperska. Tam platí také do dnešních 18:00. Od dnešních 16:00 až do pondělních 18:00 je pak v platnosti výstraha před dešti ve východní části Moravskoslezského kraje a na Vsetínsku ve Zlínském kraji. V oblasti Beskyd je výstraha na nejvyšším stupni, tedy extrémní nebezpečí. „Zejména v noci na pondělí mohou být srážky přechodně velmi intenzivní s úhrny i kolem 50 milimetrů za šest hodin. Do pondělního večera naprší celkově 40 až 90 milimetrů, na návětří Beskyd výjimečně i kolem 110 milimetrů,“ sdělil ČHMÚ.

Kvůli silným dešťům se mohou v noci na pondělí rozvodnit i toky v Beskydech. Mohou podle ústavu dosáhnout nejnižšího, prvního stupně povodňové aktivity. Výstraha před povodněmi a hlavně před extrémními srážkami v nejvýchodnějších částech země platí až do úterního poledne.

Naopak výstraha skončila pro Jesenicko, odpoledne hladiny už klesaly a vpodvečer už na žádném tamním toku neplatil žádný stupeň povodňové aktivity.

Evakuace dětských táborů

Kvůli vysoké hladině Černého potoka ve Velké Kraši na Jesenicku hasiči evakuovali dva tábory poblíž toku. „V tuto chvíli se podílíme na evakuaci dvou táborů u Velké Kraše u Černého potoka, jehož hladina se kvůli silným dešťům zvýšila tak, že hrozilo jejich odříznutí od příjezdových komunikací a mostu. Ve spolupráci s Policií ČR a místními dobrovolnými hasiči evakuované osoby přepravujeme do kulturního domu ve Velké Kraši, kde si je budou přebírat příbuzní,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Hladina potoka kvůli vydatnému dešti vystoupala přes 260 cm na třetí povodňový stupeň, tedy stav ohrožení. Tábory leží na břehu potoka a evakuovat je muselo 238 dětí a dospělých.

Kvůli vysoké hladině Černého potoka ve Velké Kraši hasiči evakuovali dva tábory Autor: Sociální síť X Hasiči Olomouc

První, nejnižší stupeň povodňové aktivity, byl také na Vidnávce ve Vidnavě na Jesenicku, kde hladina před polednem dosahovala výšky 193 centimetrů. Mezní hranice pro druhý povodňový stupeň, tedy pohotovost, jsou dva metry. Hasiči už dopoledne vyjížděli na Jesenicku k popadaným stromům nebo čistili propustky.

Dětský tábor Černý potok zničila povodeň i loni v září. Voda v Černém potoce dosáhla třetího stupně povodně aktivity, a jak dokládají záběry ze sociálních sítí, rozlévala se z břehů.

