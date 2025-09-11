„Přes střední Evropu se přesouvá tlaková níže k severu. Srážky, které se včera odpoledne rozšířily od jihu na celém území, už pomalu od západu ustávají. Do dnešního rána, tedy přibližně za 12 hodin nejvíce napršelo v Krkonoších: Strážné hlásí 86 mm, v Peci pod Sněžkou a na Luční Boudě napršelo 84 mm,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.
„Hodně pršelo i v jižních Čechách, Český Rudolec hlásí 75 mm a kolem 50 mm spadlo i v Jeseníkách,“ podotýkají. „Odezva na tocích je ale naštěstí kvůli suchu víceméně zanedbatelná, déšť mohl způsobit problémy jen lokálně, hlavně ve městech,“ uvedl ČHMÚ.
Sledujte počasí na radaru Blesku
„Během zítřejšího dne bude střední Evropa pod vlivem nevýrazného tlakového pole a o víkendu počasí u nás ovlivní frontální vlna. V průběhu dnešního dne se dočkáme i slunečného počasí, ale odpoledne, hlavně v severozápadní polovině Čech bude oblačnosti více a místy zaprší, výjimečně i zabouří. Podobné počasí se očekává i v pátek,“ pokračují meteorologové s tím, že i páteční den začne převážně slunečným počasím, ale opět hrozí bouřky. „Víkend už bude ve znamení zvětšené oblačnosti s občasnými srážkami,“ dodává ČHMÚ.
Jak bude další dny?
- Ve čtvrtek lze přes den očekávat polojasno až oblačno. Zejména na východě bude dopoledne ještě přetrvávat větší oblačnost s doznívajícím deštěm. K večeru se v severozápadní části Čech mohou ojediněle vyskytnout přeháňky i bouřky.
- Nejvyšší denní teploty dosáhnou 19-24 °C. V oblastech nad 1000 m n. m. na horách nepřesáhnou 14 °C. Mírný vítr o maximální rychlosti 6 m/s bude k večeru slábnout.
- V pátek ráno bude třeba ojediněle počítat s mlhami či nízkou oblačností, odpoledne a večer se mohou objevit přeháňky a déšť, ojediněle i bouřky. Ráno bude místy jasno, jinak oblačno až polojasno, k večeru bude od jihozápadu postupně oblačnosti přibývat. Noční teplotní minima klesnou až k 10 °C, na západě území až k 7 °C. Denní maxima se budou pohybovat v rozmezí 18-23 °C. Slabý vítr opět nepřesáhne rychlost 6 m/s.
- V sobotu se zatažené až oblačné nebe místy protrhá a bude přechodně i polojasno. Místy se opět vyskytnou přeháňky, jejichž intenzita bude s blížícím se večerem narůstat. Znovu hrozí ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty na většině území v rozmezí 14-10 °C, při snížené oblačnosti na západě Čech až 7 °C. Nejvyšší denní teploty se vyhoupnou k 18-25 °C. Slabý vítr se bude pohybovat v rychlostním rozmezí 2-6 m/s.
- Neděle přinese oblačno, déšť a přeháňky na většině území, srážek i oblačnosti bude v průběhu dne postupně ubývat. V noci rtuť v teploměru klesne až k 9 °C, přes den naopak vystoupá k 16-21 °C. Vítr znovu nepřesáhne 6 m/s.
- Deštivé počasí ustane až se začátkem dalšího týdne. V pondělí by mělo být polojasno až jasno, ojediněle se vyskytnou mlhy. Noční teplotní minima okolo 10-6 °C, denní maxima v okolí 20-25 °C.
