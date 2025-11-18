I přes teplou první polovinu listopadu, kdy na Šumavě naměřili přes 20 °C, se o víkendu začalo lyžovat. Umělý sníh na kopcích jen tak neroztaje a doplní ho podle předpovědi i ten opravdový.
Studená fronta ze severu totiž tento týden donese na celé území Česka chladné počasí a sněžit má i v polohách nad 400 m n. m.
Bacha na ledovku
Teploty přes noc klesnou pod nulu a přes den nevystoupají nad 5 stupňů. Varování před náledím vydali včera meteorologové pro téměř celou republiku, ráno hrozí na silnicích ledovka! „Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně,“ upozorňuje ČHMÚ.
Jak bude?
- Dnes: Polojasno až oblačno. Na horách místy přeháňky i sněhové. Den 1 až 5 °C.
- Zítra: Polojasno, ráno místy mrznoucí mlhy. Noc -5 až -1 °C, místy až -7 °C, den 1 až 5 °C.
- Čtvrtek: Oblačno až zataženo. Noc -4 až 0 °C, místy až -7 °C, den 1 až 6 °C.
- Pátek: Zataženo až oblačno, v Čechách ojediněle sněhové přeháňky. Noc -3 až 1 °C, den 0 až 5 °C.
Nový český rekord
První nedočkavci sjížděli Monínec. Lyžařskou sezonu zahájili ve skiareálu Monínec na Příbramsku už v sobotu, tedy 15. listopadu v 18 hodin, což je nový český rekord. „Prvenství bude zapsáno do České databanky rekordů,“ potvrdil Luboš Rafaj z agentury Dobrý den. Zahájení zimní sezony na 1200 metrů dlouhé trati si nenechalo ujít na 500 nedočkavců.
V Jizerkách se běžkuje
A myslelo se také na běžkaře. Na stadionu v Bedřichově, odkud tradičně vyrážejí na hřebeny účastníci Jizerské padesátky, v sobotu otevřeli 300 metrů dlouhý okruh, na němž do toho nedočkavě šláplo zhruba 200 běžkařů. „Objeli si pár koleček a stačilo jim to,“ uvedl ředitel Jizerské o.p.s. Martin Kunc.
