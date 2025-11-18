I přes teplou první polovinu listopadu, kdy na Šumavě naměřili přes 20 °C, se o víkendu začalo lyžovat. Umělý sníh na kopcích jen tak neroztaje a doplní ho podle předpovědi i ten opravdový.

Sledujte aktuální počasí na radaru Blesku

Studená fronta ze severu totiž tento týden donese na celé území Česka chladné počasí a sněžit má i v polohách nad 400 m n. m.

Bacha na ledovku

Teploty přes noc klesnou pod nulu a přes den nevystoupají nad 5 stupňů. Varování před náledím vydali včera meteorologové pro téměř celou republiku, ráno hrozí na silnicích ledovka! „Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně,“ upozorňuje ČHMÚ.

Jak bude?

  • Dnes: Polojasno až oblačno. Na horách místy přeháňky i sněhové. Den 1 až 5 °C.
  • Zítra: Polojasno, ráno místy mrznoucí mlhy. Noc -5 až -1 °C, místy až -7 °C, den 1 až 5 °C.
  • Čtvrtek: Oblačno až zataženo. Noc -4 až 0 °C, místy až -7 °C, den 1 až 6 °C.
  • Pátek: Zataženo až oblačno, v Čechách ojediněle sněhové přeháňky. Noc -3 až 1 °C, den 0 až 5 °C.

Jaké budou Vánoce? „Nejdražší v historii a Češi se v utrácení rozjedou,“ říká ekonom

Vláda rozpočet Sněmovně pošle, tvrdí exporadce premiéra Fialy. Bojí se ale výmluv nového kabinetu.

Nový český rekord

První nedočkavci sjížděli Monínec. Lyžařskou sezonu zahájili ve skiareálu Monínec na Příbramsku už v sobotu, tedy 15. listopadu v 18 hodin, což je nový český rekord. „Prvenství bude zapsáno do České databanky rekordů,“ potvrdil Luboš Rafaj z agentury Dobrý den. Zahájení zimní sezony na 1200 metrů dlouhé trati si nenechalo ujít na 500 nedočkavců.

V Jizerkách se běžkuje

A myslelo se také na běžkaře. Na stadionu v Bedřichově, odkud tradičně vyrážejí na hřebeny účastníci Jizerské padesátky, v sobotu otevřeli 300 metrů dlouhý okruh, na němž do toho nedočkavě šláplo zhruba 200 běžkařů. „Objeli si pár koleček a stačilo jim to,“ uvedl ředitel Jizerské o.p.s. Martin Kunc.

Video
Video se připravuje ...

Dagmar Honsová - Co je ledovka, jak vzniká a jak dobře se dá předpovědět? Bára Holá/Blesk

Fotogalerie
32 fotografií
Ve skiareálu Monínec se už prohánějí první lyžaři (15. 11. 2025)
Ve skiareálu Monínec se už prohánějí první lyžaři (15. 11. 2025)
Autor: Blesk.cz - David Malík