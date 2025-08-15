Čtvrtek a pátek mají být nejteplejšími dny letošního roku. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách až oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 36 °C, na některých místech nížin v Čechách až na 38 °C.
V sobotu bude polojasno až oblačno, místy se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Noční teploty ještě zůstanou mezi 21 a 17 stupni. Přes den teploměr ukáže mezi 25 a 30 stupni, na jihovýchodě země může být 32 °C. Kvůli vysokým teplotám, které představují velkou zátěž pro lidský organismus, také platí až do soboty výstraha meteorologů.
Pozor na smog
Etrémní vedra zhoršují i kvalitu ovzduší. Smogovou situaci vyhlásili meteorologové kvůli vysokým hodnotám přízemního ozonu v Praze, Ústeckém a Středočeském kraji.
Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.
Počasí od neděle do pátku
V neděli se vrátí převážně jasná obloha. Noční teploty klesnou na 16 až 11 stupňů, denní se budou držet mezi 21 a 26 stupni. Na jihovýchodě může být opět asi o dva stupně tepleji.
Podobné počasí meteorologové očekávají i na začátku příštího týdne. V pondělí bude jasno až polojasno s teplotami mezi 23 a 28 °C. Stejné počasí bude i v úterý, jen teploty vystoupí ještě o stupeň výš, na 25 až 29 °C. Od středy do pátku čekají meteorologové jasno až polojasno, objevit se mohou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty ve středu 25 až 30 °C, v dalších dnech 22 až 27 °C.
Jak dokážete sami předpovědět bouřku podle vývoje oblaků Videohub