Čtvrtek a pátek mají být nejteplejšími dny letošního roku. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách až oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 36 °C, na některých místech nížin v Čechách až na 38 °C.

V sobotu bude polojasno až oblačno, místy se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Noční teploty ještě zůstanou mezi 21 a 17 stupni. Přes den teploměr ukáže mezi 25 a 30 stupni, na jihovýchodě země může být 32 °C. Kvůli vysokým teplotám, které představují velkou zátěž pro lidský organismus, také platí až do soboty výstraha meteorologů. 

Následující dny budou žhavé, kardiologové radí, jak se chránit.

Pozor na smog

Etrémní vedra zhoršují i kvalitu ovzduší. Smogovou situaci vyhlásili meteorologové kvůli vysokým hodnotám přízemního ozonu v Praze, Ústeckém a Středočeském kraji.

Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.

Počasí od neděle do pátku

V neděli se vrátí převážně jasná obloha. Noční teploty klesnou na 16 až 11 stupňů, denní se budou držet mezi 21 a 26 stupni. Na jihovýchodě může být opět asi o dva stupně tepleji.

Vedro na severu: Skandinávii sužují nevídaná vedra. Ve Finsku tři týdny po sobě naměřili 30 °C

Podobné počasí meteorologové očekávají i na začátku příštího týdne. V pondělí bude jasno až polojasno s teplotami mezi 23 a 28 °C.  Stejné počasí bude i v úterý, jen teploty vystoupí ještě o stupeň výš, na 25 až 29 °C. Od středy do pátku čekají meteorologové jasno až polojasno, objevit se mohou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty ve středu 25 až 30 °C, v dalších dnech 22 až 27 °C.

