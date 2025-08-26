„Dnešní ráno bylo opět chladné. Průměr minimálních teplot ze stanic v nižších a středních polohách (do 600 metrů nad mořem) byl necelých šest stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ. Mrazivé bylo ráno také na dalších šumavských stanicích, na Březníku a na Rokytské slati teplota klesla shodně k minus 3,9 stupně Celsia. Kolem minus tří stupňů se teploty pohybovaly na třech měřicích stanicích v Kořenově v Jizerských horách, v Jelení v Krušných horách teploměr ukázal minus 2,5 stupně Celsia.
Všech 15 dnes zaznamenaných nejnižších teplot pro 26. srpen je nad nulou. V Broumově na Náchodsku naměřili 1,6 stupně Celsia, dosavadní rekord z roku 1980 tam byl 2,5 stupně. V Rýmařově na Bruntálsku dnešních 1,7 stupně přepsalo 45 let staré minimum 2,6 stupně Celsia. Nové minimum mají po dnešku také Karviná, Nový Bydžov na Královéhradecku, Čáslav na Kutnohorsku, Vlašim na Benešovsku nebo Průhonice u Prahy.
Nedělní ráno bylo v Česku nejchladnější v letošním létě, meteorologové zaznamenali i přízemní mráz. Čtrnáct ze 169 stanic měřících déle než 30 let v ten den přepsalo dosavadní srpnové minimum, na zhruba polovině padl rekord pro 24. srpen.
Dnešek ČHMÚ očekává slunečný s nejvyššími teplotami od 22 do 27 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem bude kolem 17 stupňů. Ve středu a ve čtvrtek se teploty přes den vyšplhají podle předpovědi k tropickým 30 stupňům.
