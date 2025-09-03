Hned za studenou frontou se začne linout od jihozápadu výběžek vyššího tlaku – ten postupně zeslábne. V pátek se díky tomu studená fronta na naše území krátce vrátí a ovlivní počasí napříč střední Evropou. Po víkendu se však podle ČHMÚ očekává opět oteplení.
Sledujte aktuální počasí na radaru Blesku
ČHMÚ tedy také předpovídá, že po víkendu teploty opět o pár stupňů stoupnou. Nejnižší denní teploty jsou očekávány v sobotu, průměrné denní teploty jen kousek přes 20 stupňů. Nejtepleji bude ve čtvrtek, teplota na východě vyskočí až k 29 stupňům. Pak se zase mírně ochladí, o víkendu by se měly teploty pohybovat mezi 19 a 25 stupni.
Ve středu a ve čtvrtek tohoto týdne pocítíme oteplení, tepleji bude hlavně na východě, v pátek se opět ochladí a bude sychravo. Na Moravě a ve Slezsku bude tepleji, nejvyšší denní teploty až 27 stupňů, na západě pouze okolo 23 stupňů.
Středa: Polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C.
Čtvrtek: Jasno až polojasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C.
Pátek: Oblačno až zataženo. Občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, na východě až 27 °C.
Šéf českých meteorologů po návratu z Japonska: Proč umí místní s takovou přesností předpovědět tsunami? Bára Holá