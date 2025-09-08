Na úterý předpovídá ČHMÚ oteplení, kdy mohou nejvyšší teploty dosáhnout 22 až 26 stupňů. Bude jasno až polojasno, odpoledne se však zatáhne a v jihozápadní polovině Čech se ojediněle objeví déšť nebo přeháňky. Od středy se začne ochlazovat.
Teplotní maxima klesnou na 20 až 25 stupňů a bude zpočátku oblačno až polojasno, později zataženo. Odpoledne a večer se postupně na většině území Česka objeví déšť.
Ve čtvrtek už bude jen 20 až 24 stupňů, podobně jako následně i v pátek a sobotu. V neděli nejvyšší denní teploty klesnou na 19 až 23 stupňů.
Střídat se bude polojasná obloha s oblačnou, či zataženou. Vyskytnou se přeháňky nebo déšť, v pátek budou srážky četnější. Na začátku dalšího týdne by se ale teploty mohly dostat zase až na 26 stupňů.
V nejbližších čtyřech týdnech - ode dneška do 5. října - budou teploty podle měsíčního výhledu počasí na webu ČHMÚ odpovídat dlouhodobému průměru pro toto období, nebo budou slabě nadprůměrné. Hlavně v příštím týdnu by mohly být teploty nad dlouhodobým průměrem. Objem srážek v nejbližších čtyřech týdnech bude podle ústavu odpovídat normálu pro dané období.
Jak bude v dalších dnech?
- Na úterý je předpověď obdobná – skoro jasno až polojasno, ráno na severovýchodě místy mlhy nebo nízká oblačnost, jinde jen ojediněle. Odpoledne však meteorologové hlásí od západu přibývání oblačnosti a ojediněle přeháňky nebo déšť. Nejnižší noční teploty nás čekají 13 až 9 °C, v údolích ojediněle až 7 °C, nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C.
- Ochladí se o něco více ve středu, kdy bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Od jihozápadu však bude zataženo, odpoledne a večer na většině území déšť. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti až 25 °C.
- Nižší teploty jsou předpovídané na čtvrtek, kdy bude dle předpovědi zataženo až oblačno, na většině území Česka nás čeká déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty mají být 18 až 14 °C, na západě až 12 °C, nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C.
- V pátek má být většinou polojasno, na horách místy a jinde jen ojediněle se čekají přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 13 až 9 °C a nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C.
- V sobotu má být oblačno až zataženo, místy i polojasno. Místy, zejména ve východní polovině území déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, při zmenšené oblačnosti až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C.
- Výhled od neděle do pondělí počítá opět s oblačnem až polojasnem, místy se objeví déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, postupně 16 až 12 °C, při vyjasnění a uklidnění větru kolem 10 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, postupně 22 až 26 °C.
