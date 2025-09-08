Český hydrometeorologický úřad ve své týdenní předpovědi na pondělí uvedl, že bude skoro jasno až polojasno, v noci zpočátku na jihozápadě Čech místy až oblačno.
Očekávají se ranní mlhy v údolích a nízká oblačnost. Odpoledne a večer na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle slabý déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 °C, na jihovýchodě Moravy pak dosáhnou až 26 °C.
Sledujte počasí na radaru Blesku
Na úterý je předpověď obdobná – skoro jasno až polojasno, ráno na severovýchodě místy mlhy nebo nízká oblačnost, jinde jen ojediněle. Odpoledne však meteorologové hlásí od západu přibývání oblačnosti a ojediněle přeháňky nebo déšť. Nejnižší noční teploty nás čekají 13 až 9 °C, v údolích ojediněle až 7 °C, nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C.
Ochladí se o něco více ve středu, kdy bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Od jihozápadu však bude zataženo, odpoledne a večer na většině území déšť. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti až 25 °C.
Expertka vyvrací mýty o nové vyhlášce ve školních jídelnách: Co skutečně přistane dětem na talířích?
Nižší teploty jsou předpovídané na čtvrtek, kdy bude dle předpovědi zataženo až oblačno, na většině území Česka nás čeká déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty mají být 18 až 14 °C, na západě až 12 °C, nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C.
V pátek má být většinou polojasno, na horách místy a jinde jen ojediněle se čekají přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 13 až 9 °C a nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C.
Na následující víkend nás čeká oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle pak i bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C.
Šéf českých meteorologů po návratu z Japonska: Proč umí místní s takovou přesností předpovědět tsunami? Bára Holá