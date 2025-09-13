V kombinaci bouřek a deště může spadnout celkově i přes 50 mm srážek. V závislosti na intenzitě a rozložení srážek může v zasažených povodích docházet i k překročení 1. SPA,“ uvedli meteorologové. Jejich upozornění platí konkrétně pro východní část Jihočeského a Pardubického kraje a Moravu a Slezsko.

Podle meteorologů může přívalový déšť v uvedených regionech zatopit níže položená místa a rozvodnit malé toky, nicméně voda z břehů by se vylévat neměla.

