„V kombinaci bouřek a deště může spadnout celkově i přes 50 mm srážek. V závislosti na intenzitě a rozložení srážek může v zasažených povodích docházet i k překročení 1. SPA,“ uvedli meteorologové. Jejich upozornění platí konkrétně pro východní část Jihočeského a Pardubického kraje a Moravu a Slezsko.
Podle meteorologů může přívalový déšť v uvedených regionech zatopit níže položená místa a rozvodnit malé toky, nicméně voda z břehů by se vylévat neměla.
Úchvatná supercela nad Vsetínem (5.6.2025) ČHMÚ/Kuba Dohnal