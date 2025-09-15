„První polovina bude dynamičtější a proměnlivější, od čtvrtka ale začne být počasí stabilní, postupně slunečné a velmi teplé. Na víkend se výrazně oteplí a teploty se dostanou místy i nad letních 25 stupňů Celsia. Ochlazení pak přijde od západu buď v neděli, nebo až na začátku příštího týdne,“ uvedl ČHMÚ.
V pondělí lze po ránu očekávat mlhy. Celkově bude oblačno až zataženo, místy i polojasno. Především v Čechách se přes den vyskytnou dešťové přeháňky, ojediněle i bouřky. V noci teploty klesnou k 10–6 °C, přes den se vyhoupnou k 19–24 °C, na horách nad 1000 m n. m. spíše okolo 15 °C. Rychlost větru se bude pohybovat mezi 2–6 m/s.
Sledujte počasí na radaru Blesku
Úterý začne polojasným až oblačným nebem, v Čechách však místy může být až skoro jasno. Ojediněle se objeví i přeháňky. Zejména v jihovýchodní části území bude přes noc a ráno ještě doznívat déšť, ojediněle i bouřky. Noční teplotní minima se budou pohybovat v rozmezí 16–12 °C, na západě a severu až 10 °C. Denní maxima dosáhnou 17–21 °C. Mírný vítr o rychlosti 4–8 m/s v nárazech dosáhne až 15 m/s.
Ve středu lze očekávat oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. K večeru se v Čechách objeví místy déšť a přeháňky. V noci teplota klesne k 12–8 °C, přes den vystoupá na 14–18 °C, na jižní Moravě k 20 °C. Mírný vítr nepřesáhne rychlost 6 m/s.
Ve čtvrtek oblačné až zatažené nebe přinese místy déšť. Během dne však bude oblačnosti postupně ubývat. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 13–9 °C, nejvyšší denní se vyhoupnou k 19–23 °C. Mírný vítr o rychlosti 3–7 m/s bude k večeru slábnout.
V pátek bude jasno až polojasno, pouze na severu může vyšší oblačnost přinést i déšť. Po ránu bude také potřeba počítat místy s výskytem mlh. Nejnižší noční teploty neklesnou pod 15–10 °C, denní teplotní maxima dosáhnou 21–26 °C. Vítr dosáhne rychlosti 2–6 m/s.
I o víkendu by mělo být jasno až polojasno. K pondělí bude ze západu postupně přibývat oblačnosti, místy se vyskytnou déšt a přeháňky, ojediněle hrozí i bouřky. Noční teplotní minima zůstávají identická s pátečními, denní maxima mezi 22–27 °C.
„V pátek a sobotu nás čekají stabilní a slunečné dny beze srážek – jen v pátek může ještě na Moravě a ve Slezsku doznívat zpočátku nějaký slabší déšť. Teploty půjdou nahoru, pátek 21 až 26 stupňů a sobota 22 až 27 stupňů. Změna v počasí pak nastane buď v neděli, nebo až na začátku dalšího týdne, zde je zatím nejistota,“ uvedli meteorologové.
Silný vítr odvál na Slovensku železniční jeřáb na konec kolejnice. Železnice Slovenské republiky