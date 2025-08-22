V noci ze čtvrtka na pátek se místy vyskytnou dešťové přeháňky, ráno však bude pršet již jen na východě území. Přes den bude polojasno až skoro jasno, odpoledne se přechodně může zatáhnout.
V noci teploty klesnou k 15–8 °C, denní teplotní maxima se budou pohybovat mezi 19 až 24 °C, na horách a v oblastech nad 1000 m n. m. spíše okolo 14 °C. Mírný vítr nepřesáhne 6 m/s.
V sobotu bude oblačnost proměnlivá, ojediněle se vyskytnou dešťové přeháňky, nejvíce na severu. Noční teplotní minima kolem 10–6 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 18–22 °C. Slabý vítr opět nepřesáhne rychlost 6 m/s.
V neděli ráno se na severovýchodě ojediněle objeví přeháňky, jinak bude polojasno až oblačno. V průběhu dne bude oblačnosti od západu ubývat. Noční teplotní minima dosáhnou 9–5 °C, denní maxima dosáhnou 18–22 °C. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 5 m/s. Se začátkem pracovního týdne by se měly vrátit denní teploty přesahující 25 °C.
Úchvatná supercela nad Vsetínem (5.6.2025) ČHMÚ/Kuba Dohnal