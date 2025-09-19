Česko zažije v závěru týdne babí léto, bude slunečno a teploty se přiblíží k 30 stupňům Celsia, meteorologové nevylučují, že někde dosáhnou tropické třicítky. Změnu v charakteru počasí očekávají na přelomu týdnů, v neděli odpoledne a večer se to na západě Čech už projeví zvětšenou oblačností a výjimečnou přeháňkou. Začne se setrvale ochlazovat. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a jeho vyjádření na facebooku.
Sledujte radar Blesku
Dnes se nejvyšší teploty dostanou na 23 až 28 stupňů Celsia, v sobotu se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia a v neděli mezi 24 až 28 stupni. „Víkend tak bude na řadě míst doslova teplotně letní, a kdoví, zda někde nenaměříme i tropickou teplotu. Zcela vyloučeno to není,“ dodali meteorologové.
Dnešní den bude tedy jasno nebo skoro jasno, místy se mohou ráno na Moravě a severovýchodě Čech objevovat ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty jsou hlášeny mezi 13 až 9 °C.
Zítra by pak mělo být po většinu dne jasno až polojasno, rovněž se mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 10 °C, v údolích na kolem 8 °C.
Také v neděli se přes den udrží pěkné počasí, bude skoro jasno až polojasno. V noci se však situace změní, k večeru na západě Čech začne přibývat oblačnosti a později se ojediněle objeví přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 °C.
Chladnější příští týden
V příštím týdnu vystřídá stabilní počasí velká oblačnost s občasnými přeháňkami nebo deštěm a teplotami pod 20 stupňů Celsia, v druhé polovině týdne podle meteorologů možná i pod 15 stupňů Celsia. „Míra ochlazování zatím není zcela jasná,“ dodali. Zpočátku týdne jsou možné i bouřky.
Úchvatná supercela nad Vsetínem (5.6.2025) ČHMÚ/Kuba Dohnal
Úchvatná supercela nad Vsetínem (5.6.2025) ČHMÚ/Kuba Dohnal