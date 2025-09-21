Také další nejteplejší místa dnes byla v Plzeňském kraji. Stanice Plzeň-Mikulka naměřila 30,3 stupně Celsia, stejně tak Rokycany. Přes tropickou třicítku se teplota dostala i na jižní Moravě. Lednice zaznamenala 30,2 stupně, Brod nad Dyjí a Dyjákovice pak shodně 30,1 stupně Celsia.
Další stanice se už přes 30 stupňů nedostaly, některé ale nebyly daleko. Například v Českých Budějovicích-Rožnově bylo odpoledne 29,7 stupně, v Kobylí na Břeclavsku 29,6 stupně, na stejnou hodnotu se teplota dostala i v Karviné a rovněž v Tušimicích na Chomutovsku.
V pondělí začíná na severní polokouli astronomický podzim. Podle meteorologů byl tento víkend poslední letní jak podle hvězd, tak podle teplot.
Příští týden bude výrazně chladnější. V pondělí se ještě na jihu Moravy nejvyšší teploty dostanou nad 20 stupňů, na západě Čech to ale může být jen 11 stupňů. V polovině týdne pak už budou v celém Česku maxima do 15 stupňů Celsia. O něco tepleji může být až o víkendu.
