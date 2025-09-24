Královéhradecký kraj dnes zasáhl silný vítr. Hasiči v celém kraji měli do 17:00 přes 120 výjezdů k událostem souvisejícím s poryvy větru. Nejčastěji zasahovali u pádů stromů na komunikace nebo odstranění nebezpečných stavů, například uvolněných střešních plechů, informovali dnes na síti X. Nejvíce výjezdů kvůli větrnému počasí měli hasiči v Královéhradeckém kraji na Rychnovsku a Náchodsku. Nikdo nebyl zraněn.
„Situace je již klidnější. Nejvíce zasaženým územím je stále Rychnovsko,“ uvedla v 17:00 mluvčí krajských hasičů Zuzana Strouhalová.
Sledujte aktuální počasí na radaru Blesku
Přes den výjezdů hasičům kvůli počasí v Královéhradeckém kraji rychle přibývalo. Za dopoledne hlásili v kraji okolo 40 technických událostí v souvislosti s aktuální výstrahou Českého hydrometeorologického ústavu a k 15:00 už přes sto událostí. „Nejčastěji provádíme odstranění stromů a jiných nebezpečných stavů,“ sdělila k 15:00 ČTK Strouhalová.
Meteorologové vydali výstrahu před silným větrem pro části Královéhradeckého a Olomouckého kraje a také okolí Rýmařova v Moravskoslezském kraji.
Obrovský zájem o Blesk Ordinaci ve Zlíně: Lékaři začali o hodinu dřív! Martina (41) přiletěla na skok z …
Také hasiči v Olomouckém kraji v souvislosti se silným větrem evidovali řadu výjezdů - konkrétně 130 výjezdů, při kterých ze silnic, železničních tratí a rozvodů elektřiny odstraňovali popadané stromy a na domech zajišťovali uvolněné střechy. ČTK to dnes večer sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová.
„Silný vítr zaměstnává jednotky hasičů od rána. Evidujeme v této souvislosti v kraji přes 130 výjezdů, převážně na Olomoucku a Šumpersku. Jedná se o popadané stromy na komunikace a elektrické vedení,“ uvedla Balážová.
Ve Šternberku na Olomoucku dnes dopoledne hasiči vyjeli k dvěma poškozeným střechám, které provizorně zajistili proti dalšímu uvolnění krytiny. V nedalekých Mladějovicích odstranili strom, který spadl na jednu z budov na okraji obce. V Přerově odklidili strom z trafiky. „Ze železniční trati jsme odstranili stromy ve Štarnově a v Loučné nad Desnou, kde byl kvůli zásahu provoz pozastaven,“ dodala mluvčí.
Meteoroložka o ochlazení v Česku: Dalo nám léto sbohem? Bára Holá