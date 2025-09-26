Po velice chladném čtvrtku dnes ubude srážek a začne se oteplovat. Víkend přinese pravé babí léto, nebe bude polojasné, přeháňky nebo mrholení jen ojedinělé a teploty se přiblíží 20 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V pátek bude nadále zataženo nebo oblačno, pršet ale bude už jen místy a teploměr může ukázat až 17 stupňů Celsia. Nejnižší noční teploty jsou hlášeny mezi 10 až 6 °C.
Od soboty meteorologové čekají polojasné nebe s ojedinělým slabým deštěm nebo mrholením. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 11 až 7 °C a nejvyšší denní teploty mezi 15 až 19 °C.
V neděli se mohou objevit slabé přeháňky, po většinu dne má však být polojasno. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, při malé oblačnosti a uklidnění větru až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C.
Podobné počasí vydrží podle předpovědi také na začátku příštího týdne. Nebe bude až jasné, beze srážek a teploty se budou blížit 20 stupňům Celsia.
