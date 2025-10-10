V pátek bude oblačno až zataženo, přechodně se může objevit i polojasno. Na severu a severovýchodě místy přeháňky. Denní teploty mezi 12 a 16 stupni Celsia.
„Od pátku pak minimálně do začátku příštího týdne bude sever a severovýchod s četnějšími srážkami a zvětšenou oblačností, naopak na zbytku území může přechodně být i polojasno a šance na srážky bude minimální,“ uvedli meteorologové na síti X.
V sobotu bude velmi podobně jako v pátek. Obloha oblačná až zatažená, přechodně polojasno. Teploty přes den mezi 12 a 16 stupni Celsia, na jihu Moravy může být až 18 stupňů Celsia.
A stejně tak v neděli převážně oblačno, k večeru na severu zataženo a na severu a severovýchodě přeháňky. Teplota zůstává stejná jako v pátek a v sobotu.
Bude sněžit?
Ochladí se až na začátku příštího týdne, kdy se vrátí mrazivá rána, teploty v noci spadnou až na -1 stupeň Celsia. „Chladný vzduch k nám začne pronikat během pondělí. V oblasti Britských ostrovů se usadí stabilní tlaková výše, která bude jednak blokovat příliv vlhčího vzduchu do střední Evropy od západu a zároveň po její přední straně k nám začne proudit od severu právě chladný vzduch,“ uvedl ČHMÚ.
Objevit se může dokonce sníh, ale zatím není příliš pravděpodobný. „Zatím se zdá, že vzduch, který se k nám dostane, bude spíše sušší, takže srážek neočekáváme moc. V případě jejich výskytu ale bude na horách sněžit,“ uvedli meteorologové.
