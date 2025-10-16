Ve čtvrtek nás čeká oblačné až zatažené nebe, místy by však mohlo být i polojasno. Zejména v noci, ale místy i přes den lze očekávat výskyt mlh. Objevit se může i mrholení či slabý déšť. V noci teplota klesne k 7 až 3 °C. Přes den vystoupá k 9–14 °C. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 4 m/s.
Sledujte počasí na radaru Blesku
V pátek bude opět oblačno, ráno a dopoledne se objeví nízká oblačnost či mlhy. Zejména na severu území v noci a ráno bude slabě pršet či mrholit. Místy se objeví přes den přeháňky. Noční teplotní minima se budou pohybovat v rozmezí 8–4 °C, denní maxima mezi 10–14 °C. Slabý vítr dosáhne rychlosti 5 m/s.
I v sobotu bude na většině území oblačno. Na severovýchodě se vyskytne déšť či přeháňky. Nad 1000 m n. m. může i sněžit. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. V noci rtuť v teploměru klesne až k 3 °C. Přes den se vyhoupne k 7 až 12 °C.
V neděli bude jasno až skoro jasno, ojediněle se ráno opět vyskytnou mlhy, na severovýchodě i nízká oblačnost. K večeru bude oblačnosti postupně přibývat. V noci teplota může klesnout až pod bod mrazu, pohybovat se bude mezi 2 až -3 °C. Přes den vystoupá k 8 až 12 °C. Mírný vítr opět nepřesáhne rychlost 5 m/s.
Začátek pracovního týdne přinese jasno až polojasno. Ojediněle se vyskytnou mlhy a nízká oblačnost. V noci teploty mohou opět klesnout až k -3 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 8–13 °C. Mírný vítr na většině území nepřesáhne rychlost 5 m/s, na Českomoravské vrchovině a na severu však v nárazech může dosáhnout až 15 m/s.
Od úterý do čtvrtka bude převážně oblačno až zataženo, místy se objeví déšť a přeháňky. Noční teplotní minima klesnou k 4 až -1 °C, denní maxima dosáhnou 10 až 15 °C.
Podzimní trendy podle stylistky: Které budou slušet všem ženám a co může přidávat kila? Videoredakce ženských titulů