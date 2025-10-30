Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, od západu postupně přijde déšť a přeháňky. Zrána bude zejména na severovýchodě Čech a západě Moravy třeba počítat s výskytem mlh. K večeru bude ubývat oblačnosti i srážek. Noční teplotní minima se budou pohybovat okolo 10 až 5 °C, denní maxima dosáhnou 12 až 17 °C., nad 1000 m n. m. okolo 8 °C. Vítr dosáhne rychlosti okolo 8 m/s, v nárazech až 15 m/s.
Sledujte počasí na radaru Blesku
V pátek lze očekávat jasno až polojasno, místy může být přechodně oblačno. Ráno se objeví především v Čechách mlhy. Ty se mohou hlavně na jihovýchodě vyskytnout i večer spolu s nízkou oblačností. V noci teplota klesne k 4 až -1 °C, přes den vystoupá k 10 až 15 °C. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 5 m/s.
V sobotu ráno se opět objeví nízká oblačnost či mlhy, ojediněle může i mrholit. Postupně může být zejména v horských oblastech i polojasno. Odpoledne bude od západu postupně přibývat oblačnosti. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 8 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty v rozmezí 9 až 15 °C. Vítr nepřesáhne rychlost 6 m/s.
V neděli lze očekávat oblačno až zataženo, od západu se postupně přižene déšť s přeháňkami. Přes noc a zrána se opět objeví mlhy. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 10 a 6 °C. Denní teplotní maxima se v Čechách vyšplhají k 10 až 14 °C, na Moravě 13 až 17 °C. Slabý vítr dosáhne maximální rychlosti 6 m/s.
Podzimní trendy podle stylistky: Které budou slušet všem ženám a co může přidávat kila? Videoredakce ženských titulů