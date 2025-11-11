Podle ČHMÚ nás tento týden čeká inverzní ráz počasí. „Výšková tlaková níže, která momentálně ovlivňuje počasí v Česku, se začátkem týdne postupně přesune k severovýchodu. Ještě v úterý na svatého Martina počasí u nás od západu ovlivní slábnoucí okluzní fronta, která se bude nad Českem rozpadat,“ uvedli meteorologové.
Sledujte počasí na radaru Blesku
Tato fronta přinese po ranních mlhách dopoledne až odpoledne slabý déšť nebo přeháňky. „Svatý Martin tak letos na bílém koni na většinu míst nedorazí,“ konstatuje ČHMÚ. Teploty v noci budou 2 až 6 stupňů Celsia, přes den 7 až 11 stupňů Celsia.
Ve středu bude polojasno, byť ráno a dopoledne se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Ta se na severozápadě Čech a na Moravě udrží po celý den. Ojediněle se také může objevit mrholení. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 1 a 5 stupni Celsia, přes den 8 až 12 stupňů Celsia.
Ve čtvrtek můžeme čekat více slunce, bude jasno až polojasno. Místy se opět objeví mlhy nebo nízká občasnost, která může vydržet po celý den. Noční teploty mezi 1 a 6 stupni Celsia, ojediněle -1 stupeň Celsia. Denní teploty 9 až 14 stupňů Celsia.
Úchvatná supercela nad Vsetínem (5.6.2025) ČHMÚ/Kuba Dohnal
Úchvatná supercela nad Vsetínem (5.6.2025) ČHMÚ/Kuba Dohnal