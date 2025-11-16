V Monínci se v sobotu lyžovalo. Díky metodám Snow Storage a SnowFactory využili na 1200 metrů dlouhé sjezdovce loňský sníh doplněný o vyráběný technický. K zahájení došlo včera, tedy 15. listopadu, což je nový český rekord.

„Prvenství bude zapsáno do České databanky rekordů,“ potvrdil Luboš Rafaj z agentury Dobrý den. Ačkoliv moderní technologie umožňují vyrábět ledové krystalky i v teplotách do 15 °C, jistě se provozovatelé nebudou zlobit, že má v příštím týdnu přijít ochlazení. 

Přes naše území má totiž v pondělí přejít od severozápadu studená fronta a za ní k nám pronikne studený vzduch. Meteorologové také upozorňují, že později večer při poklesu teplot pod nulu a zeslabení větru je lokálně možnost tvorby náledí.

„V pondělí přes naše území přejde od severozápadu studená fronta a za ní k nám pronikne studený vzduch. Postupně ovlivní počasí u nás nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu,“ upozorňují v týdenní předpovědi meteorologové z ČHMÚ.

Hrad Kašperk v mlze (listopad 2025)

Čekají nás přitom i sněhové přeháňky, případně sníh s deštěm. A to již v pondělí během svátku 17. listopadu. „Zataženo, ráno a dopoledne na Moravě a ve Slezsku místy mlhy. Od severozápadu postupně s deštěm, zpočátku v Čechách, k večeru i na Moravě a ve Slezsku nad 400 m sněžení. V Čechách večer od severozápadu oblačno a místy sněhové přeháňky, pod 300 m smíšené,“ předpovídají meteorologové. 

Jak bude?

Dnes: Zataženo, místy mlhy. Den 7 až 11, v Čechách až 13 °C. Ojediněle déšť. Slabý jižní až jihozápadní vítr až 4 m/s.

Pondělí: Zataženo. Noc 3 až 7, den 5 až 9 °C, na Moravě a ve Slezsku k ránu místy mlhy. Od severozápadu postupně s deštěm, k večeru i na Moravě a ve Slezsku nad 400 m sněžení. V Čechách večer oblačno a místy sněhové přeháňky, pod 300 m smíšené. Slabý vítr 3 až 7 m/s.

Úterý: Polojasno až oblačno. Noc -3 až 1 °C, při slabším větru až -5, den 1 až 6 °C. Mírný nejprve západní, k večeru jižní vítr.

Středa: Většinou polojasno, ráno ojediněle mrznoucí mlhy. Noc -5 až -1 °C, den 1 až 5 °C. Slabý jižní vítr.

Čtvrtek: Oblačno až zataženo, na horách ojediněle sněhové přeháňky. Noc 0 až -4 °C, při déletrvající malé oblačnosti až -7 °C. Den 1 až 6 °C.  

Pátek až neděle: Zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, na východě srážky četnější. Od středních poloh srážky sněhové. Noc +2 až -3 °C, při déletrvající malé oblačnosti až -7 °C. Den 1 až 5 °C.

