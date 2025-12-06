„Ráno je na některých místech na západě a jihozápadě Čech mrazivé a v místech pod 0 °C to může ráno klouzat, naopak na severovýchodě Moravy a ve Slezsku je velmi teplo (tab. 15 nejteplejších stanic v 5:00 h),“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.
„Během dne zůstane tepleji na východě území a to až 9 °C, jinde bude chladněji s teplotami 1 až 6 °C. Na obloze bude převládat zataženo až oblačno, ojediněle polojasno. Zpočátku také bude místy mlhavo. Odpoledne a večer se na západě Čech a na východě Moravy vyskytne místy slabý déšť nebo mrholení,“ podotkli.
V neděli bude zataženo až oblačno, přechodně i polojasno. Místy se objeví také mlhy, ojediněle pak slabý déšť. V noci teploty klesnou k 4 až –2 °C. Přes den teplotní maxima dosáhnou 4 až 9 °C. Vítr nepřesáhne rychlost 6 m/s.
„Míst se sluncem dnes ráno příliš není. Ale v Čechách se zejména v horských polohách najdou. Přinášíme výběr z našich webkamer,“ uvedl ČHMÚ na facebooku.
