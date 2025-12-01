Dnes bude zataženo a oblačno, občasně bude pršet a objeví se i mrznoucí mlhy, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na východě nad 1000 m bude sněžit nebo pršet se sněhem. Déšť začne od západu přes den ustávat. Hrozí i ledovka. „Při mrznoucím dešti možnost tvorby ledovky,“ varoval meteorolog.
Na dnešek jsou hlášeny nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C a nejnižší noční teploty +2 až –2 °C.
Úterý se ponese v podobném duchu. Bude také zataženo až oblačno, zemi místy zahalí mlha, i mrznoucí. Ojediněle se bude vyskytovat mrholení, rovněž i mrznoucí. Jsou hlášeny nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C, nejnižší noční teploty +1 až –3 °C.
Ve středu i ve čtvrtek bude zataženo opět s mlhami, může se objevit mrholení. V obou dnech jsou hlášeny stejné teploty, ty nejnižší od 1 až do 6 °C, nejnižší mezi +3 až –2 °C.
Počasí se od pátku do neděle příliš nepromění, bude znovu zataženo a mlhavo s občasným deštěm. Jsou hlášeny nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C, nejnižší noční teploty +4 až –1 °C.
