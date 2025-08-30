Středočeští hasiči měli v noci na dnešek zhruba 80 zásahů, šlo většinou o odstraňování spadlých stromů. Na dálnici D10 odčerpávali vodu, informovali hasiči na síti X.
„Pro tuto noc bylo nejoblíbenější činností hasičů odstraňování popadaných stromů, a to ve 37 případech. Aby to nikomu nebylo líto, tak události byly po kraji rozloženy rovnoměrně, a nelze tak říci, kde bouřky úřadovaly více,“ uvedli hasiči.
Vodu pomáhali odčerpávat na dvou místech, z toho jednou to bylo na dálnici D10, kde se vytvořila laguna zabírající plochu 200 krát deset metrů a v nejhlubším místě měřila 40 centimetrů. „Další zajímavou událostí byla utržená část střechy poblíž obce Dobrovice na Mladoboleslavsku, která přistála na elektrických drátech,“ doplnili hasiči.
Silné lijáky
Nejvyšší srážkové úhrny zaznamenala v noci na dnešek stanice Borová Lada na Prachaticku, kde napršelo 57 litrů vody na metr čtvereční. V nedalekém Vimperku to bylo 49 litrů. Na výšce hladin řek a potoků se ale noční déšť projevil jen minimálně. „Problémy působil intenzivní déšť pouze v oblastech s větším podílem zastavěných ploch,“ uvádí ČHMÚ.
V noci na dnešek vydatně pršelo v podobné oblasti jako v pátek ráno a dopoledne. V součtu tak v úzkém pásu od Šumavy do Libereckého kraje spadlo od pátečního rána 40 až 60 litrů vody na metr čtvereční. Výjimečně to bylo i více, například stanice Borová Lada naměřila 78 litrů, a v Orlíku nad Vltavou na Písecku dokonce 91 litrů vody.
V jiných částech Česka byly úhrny výrazně nižší. „Bohužel zůstalo i mnoho míst, kde spadlo jen pár kapek nebo nepršelo vůbec,“ uvádějí meteorologové. K regionům bez výraznějšího deště podle nich patřily kraje Olomoucký a Jihomoravský i části Vysočiny a Jihočeského kraje.
Dnes bude podle předpovědi ČHMÚ oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami či bouřkami. Večer začne v Čechách srážek od západu ubývat a obloha se bude vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty dnes odpoledne budou mezi 19 až 24 stupni, na východě a jihovýchodě může být až 26 stupňů Celsia. Na východě Česka mohou srážky ojediněle doznívat ještě v neděli ráno.
Frýdek-Místek zasypaly kroupy. Jiří Metzner