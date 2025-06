Zpět

Mimořádný pohled se v noci naskytl lidem nejen po celém Česku. Pozorovat bylo možné tzv. jahodový úplněk. Své označení nedostal kvůli nádechu červené barvy, ale kvůli indiánské kulturní tradici. Další by se měl objevit až za 18 let. A jaké bude počasí? Jasné nebe beze srážek vydrží v Česku do konce víkendu. Teploty postupně porostou až k tropickým 30 stupňům Celsia. V neděli večer a v pondělí přijdou přeháňky nebo bouřky a mírně se ochladí. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V noci na dnešek na horách někde i mrzlo, uvedl ČHMÚ na sociální síti X.