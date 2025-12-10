Jak moc se příroda zbláznila, vědí třeba v Jeníkovicích na Hradecku. „Kvetou tu petrklíče. Je to divné v tuto dobu, ale i krásné. Kousek jara v prosinci potěší,“ raduje se Hana Moravcová. Podobná situace panuje i v Mělníku, kde se teplota v pondělí vyšplhala na 11 °C a květy vyrašily na prvních optimistických sněženkách. Teplotní rekordy včera padly na 101 stanicích ze 172, které měří více než 30 let. Vůbec nejtepleji, 16,4 °C, bylo v Českých Budějovicích.
Příjemné teploty budou pokračovat i v dalších dnech. „Rekordy budou padat do středy, ve čtvrtek zbrzdí teplé jihozápadní proudění přechod nevýrazné studené fronty. Tento týden přináší pravděpodobně nejvyšší teploty celého prosince, ale i následující týdny budou nadprůměrné,“ říká meteoroložka Dagmar Honsová.
Bílé Vánoce jen na horách
Současné teploty nepotěšily kromě vlekařů, kterým taje sníh před očima, ani milovníky romantických Vánoc pod bílou peřinou. „Během svátků se snad sněhové vločky objeví alespoň na vrcholcích hor,“ říká Dagmar Honsová.
Jak bude
- Dnes: 7 až 13 °C
- Zítra: 3 až 8 °C 6 až 10 °C
- Pátek: -1 až 3 °C 2 až 9 °C
- Sobota: -1 až 3 °C 2 až 9 °C
- Neděle: -1 až 4 °C 4 až 9 °C
Biometeoroložka Dagmar Honsová v Hráčích: Klíšťata i alergie nás čekají po celý rok hrc, GenLive/Blesk, Vera Renovica