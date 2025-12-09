„Na naše území nadále proudí teplý vzduch a i dnes na mnoha místech v Čechách a na západě Českomoravské vrchoviny vystoupala teplota vzduchu až rekordně vysoko,“ uvedl ČHMÚ. Na českobudějovické stanici Rožnov, kde bylo dnes nejtepleji, byl překonán dosavadní rekord z roku 1993, který činil 12,2 stupně.

Sledujte počasí na radaru Blesku

Ve středočeské Čáslavi dnes teploměr ukázal 15,3 stupně. Dosavadní rekord z roku 1993 činil 11,4 stupně. V Byňově na Českobudějovicku bylo 15,1 stupně Celsia. Znamenalo to překonání rekordu 12,1 stupně Celsia taktéž z roku 1993. V Českém Krumlově dnes bylo 15 stupňů, dosavadní rekord z roku 1999 byl 10,2 stupně Celsia.

Česko čeká razantní oteplení, místy bude až 14 °C. Sledujte radar Blesku

Po deštivém začátku týdne přijde ve středu slunce a nadprůměrné teploty

V Pardubicích a jihočeském Husinci naměřili shodně 14,9 stupně. V Husinci tak překonali téměř o tři stupně nižší rekord z roku 1964. Téměř 15 stupňů bylo také v Třeboni, Chotusicích na Kutnohorsku, v Radovesnici na Kolínsku a Kašperských Horách na Klatovsku.

Na Moravě a ve Slezsku bylo dnes kvůli mlhám a velké oblačnosti chladněji.

Video
Video se připravuje ...

Biometeoroložka Dagmar Honsová v Hráčích: Klíšťata i alergie nás čekají po celý rok hrc, GenLive/Blesk, Vera Renovica

Fotogalerie
32 fotografií
Nebývalé teplo v prosinci (9.12.2025)
Nebývalé teplo v prosinci (9.12.2025)
Autor: Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC