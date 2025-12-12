Pro pátek a sobotu meteorologové předpovídají teplotní maxima už jen mezi dvěma a šesti nebo sedmi stupni Celsia, při slunečném počasí může teploměr ukázat ještě o dva stupně víc. Slunce se ale moc ukazovat nebude, v inverzním počasí ho očekávají spíš jen na horách. V sobotu může ojediněle mrholit a večer na severozápadě i slabě pršet.
Se slabým deštěm a zataženou oblohou mohou lidé počítat i v neděli, nebe se projasní jen ojediněle. Teploty přes den nepřesáhnou osm stupňů Celsia, v noci klesnou i pod nulu.
Inverzní počasí se udrží podle předpovědi také na počátku příštího týdne, ojediněle může mrholit. Přes den teploty většinou nepřesáhnou pět stupňů Celsia, v noci může teploměr ukázat při zmenšené oblačnosti až minus tři stupně.
Jak bude:
- V pátek: Zataženo a mlhavo. V noci 0 °C až 4 °C, přes den 2 °C až 6 °C
- V sobotu: Zataženo s nízkou oblačností. V noci –1 °C a 3 °C, přes den 2 °C až 7 °C
- V neděli: Zataženo až oblačno. V noci –1 °C a 3 °C, přes den 4 °C až 8 °C
