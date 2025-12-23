V Pošumaví a na Šumavě může ve středu napadnout pět až 20 centimetrů sněhu, hrozí i sněhové jazyky. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V části Moravskoslezského a Olomouckého kraje bude na Štědrý den také foukat silný vítr, v nárazech může mít až 70 km/h.
Výstraha přes sněžením platí pro oblasti Sušice, Prachatic a Vimperka od půlnoci do středečních 15:00. Meteorologové očekávají problémy v dopravě, některé vozovky mohou být nesjízdné. Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství, nezapomínat na zimní výbavu, při cestách do hor budou nutné i sněhové řetězy.
ČHMÚ na síti X upozornil, že už dnes dopoledne se na horách a výjimečně i ve středních polohách vyskytuje slabší sněžení. „Pocukrováno“ je aktuálně zejména na Šumavě a v Pošumaví, lokálně ale i jinde v nižších polohách, třeba na Karlovarsku, dodali meteorologové.
Výstraha i před vichrem
Větší část Olomouckého kraje a také Rýmařovsko v Moravskoslezském kraji se mají připravit ve středu na silný vítr.
Výstraha bude platit celý Štědrý den, k večeru by měl ale vítr slábnout. Hrozí poškození stromů, možné jsou i menší škody na budovách a problémy v dopravě. Lidé by měli být venku opatrní, podle ČHMÚ by také měli omezit horské túry a nechodit hlavně do hřebenových partií.
Slunečné i chladné svátky
Zbývající sváteční dny budou slunečnější a také mrazivé, noční minima budou většinou kolem minus pěti stupňů Celsia, odpolední maxima kolem minus dvou stupňů Celsia. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a vyjádření meteorologů na síti X.
„Štědrý den bude provázený převážně velkou oblačností a místy i občasným sněžením, zejména na jihu Moravy půjde pod 300 metry nad mořem i o déšť se sněhem,“ uvedl ČHMÚ.
Po svátcích by slunečnější počasí mělo převažovat, na některých místech se ale vytvoří i nízká oblačnosti, z níž může slabě sněžit. Ranní teploty se budou nejčastěji pohybovat od minus tří stupňů Celsia do minus osmi stupňů Celsia, odpolední od nuly do pěti stupňů, při déletrvajícím zataženu kolem minus dvou stupňů Celsia.
Jak bude další dny?
- Středa: Většinou zataženo, na severu a severovýchodě občas sněžení, na jihozápadě území zpočátku i trvalejší. Na severu Čech a odpoledne a večer místy i jinde v severní polovině převážně polojasno a sněžení už jen v Pošumaví a na Šumavě. Nejvyšší teploty -3 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -6 °C.
- Na Rýmařovsku, Olomoucku a Přerovsku vítr kolem 20 m/s (70 km/h).
- „Ve středu v Pošumaví a na Šumavě napadne od 5 do 20 cm nového sněhu a místy se zde budou tvořit sněhové jazyky. Při silném větru bude pocitová teplota na většině území o 5 až 10 °C nižší než naměřená teplota vzduchu,“ uvádí ČHMÚ.
- Čtvrtek: Jasno až polojasno, v jihozápadní polovině území místy oblačno až zataženo. Zpočátku na Šumavě a v Pošumaví ojediněle slabé sněžení. Nejnižší noční teploty -4 až -8 °C, při slabším větru až -10 °C. Nejvyšší denní teploty -4 až +1 °C.
- Pátek: Jasno až polojasno, na jihu a jihozápadě Čech zpočátku až oblačno. Nejnižší noční teploty -3 až -8 °C, na severu a severovýchodě až -10 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +3 °C.
- Sobota: Jasno až polojasno. Na severovýchodě a východě večer přibývání oblačnosti a ojediněle sněžení. Nejnižší noční teploty -2 až -7 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +4 °C.
- Výhled od neděle do úterý: Oblačno až zataženo, přechodně místy polojasno až jasno. Zpočátku ojediněle, postupně místy, zejména na horách na severu a severovýchodě sněžení. Nejnižší noční teploty -1 až -6 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti místy kolem -8 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +3 °C.
