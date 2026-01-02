Dnes ještě bude v Čechách a ve Slezsku větrno, obloha oblačná až zatažená - v nejlepším případě místy polojasná. Na horách na severu a také na Šumavě bude sněžit. Napadnout může podle Českého hydrometeorologického ústavu až 25 centimetrů sněhu. Čerstvý jihozápadní vítr 5 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h).
„Zejména od vyšších poloh tvorba sněhových jazyků, na horách i závějí,“ varuje ČHMÚ.
Na víkend meteorologové předpovídají zmírnění větru. V sobotu na horách napadne do deseti centimetrů sněhu, v neděli kolem pěti.
Postupně se bude ochlazovat. V sobotu bude přes den mezi minus třemi až dvěma stupni Celsia, v neděli se ochladí až na minus čtyři stupně. Noční teploty budou postupně klesat až na minus sedm stupňů.
Ještě chladněji pak bude na začátku příštího týdne. V pondělí bude v noci až minus jedenáct stupňů, přes den pak teploty nepřekročí nulu. Ke konci příštího týdne by se pak mělo vrátit sněžení.
