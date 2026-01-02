„Pozor aktuálně v Plzeňském kraji. Zejména na dálnici D5, zejména v oblasti Rozvadova, ale i na Stříbrsku, Plzeňsku a Rokycansku a později i Domažlicku a jinde. Z Bavorska postupují a v dalších několika hodinách ještě budou postupovat intenzivní sněhové přeháňky, ve kterých za krátkou dobu může lokálně nasněžit i několik cm sněhu,“ varují meteorologové a konstatují, že přeháňky jsou vůči dálnici D5 orientované paralelně. To sněžení ještě navyšuje.
Sledujte počasí na radaru Blesku
Navíc přechodně fouká silný vítr. „Silničáři v těchto situacích dělají, co mohou, ale jsou do velké míry bezmocní. Není reálné odklidit velké části dálnice nebo silnice při takto intenzivním sněžení rychle,“ upozorňuje ČHMÚ.
Plzeňský kraj není jediný, který se sněžením bojuje. Hasiči od rána zasahují i v Královéhradeckém kraji. „Zejména v horských oblastech se během dnešního dne potýkáme s řadou dopravních nehod. Nejhorší situace je v Peci pod Sněžkou. Vozidla vytahujeme z příkopů nebo vyprošťujeme z řek. Při 10 nehodách byly 2 osoby zraněny. Buďte na cestách opatrní !“ vyzvali místní hasiči.
Také sjízdnost silnic na Vysočině dnes zkomplikoval vítr a sněhové jazyky. Policie řešila odpoledne 16 nehod, při kterých se lehce zranili tři lidé, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.
„Na silnicích zejména nižších tříd v celém kraji Vysočina ležela vrstva sněhu a místy se tvořily vlivem nárazového větru sněhové jazyky. Řidiči dostali smyk, který nezvládli, a poté buď sami sjeli s vozidlem mimo komunikaci, nebo se střetli a dalším vozidlem,“ uvedla Čírtková.
V Česku momentálně platí výstraha před tvorbou sněhových jazyků, a to zejména na horách a na Vysočině. Skončit má v sobotu v 22:00.
