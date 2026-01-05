- V tomto týdnu bude v Česku mrznout i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus 16 stupňům Celsia. Nad nulu se nejvyšší teploty dostanou až v pátek, na Moravě a ve Slezsku zřejmě až v dalších dnech.
- Před víkendem spolu s oteplením přibude i oblačnosti − ve vyšších polohách bude sněžit, v nižších pršet nebo se tam objeví smíšené srážky, které mohou být i mrznoucí.
- Meteorologové na silné noční mrazy s teplotami i pod minus 12 stupňů vydali výstrahu. Platí do čtvrtečního rána pro většinu republiky s výjimkou středních Čech, Prahy a východní Moravy. Ojediněle se podle nich mohou k ránu objevit také mrznoucí mlhy a námraza.
- Přes den bude většinou svítit slunce, teploty se ale nedostanou přes nulu, což meteorologové označují za ledové dny.
- Ve čtvrtek přejde přes republiku fronta, která přinese změnu počasí − obloha se zatáhne, oteplí se a zaprší, na horách bude sněžit. Tam, kde zůstanou teploty pod nulou, tedy ve východní polovině republiky, mohou padat i mrznoucí srážky a vytvoří se ledovka.
- Víkend bude podle aktuální předpovědi oblačný až zatažený, občas bude sněžit nebo pršet, nejvyšší teploty se budou pohybovat od nuly do plus pěti stupňů, na Moravě a ve Slezsku se maxima dostanou jen těsně nad nulu.
Pondělí přinese převážně jasno až polojasno, pouze místy se zejména ráno mohou objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi −6 a −1 °C. Vítr bude slabý a proměnlivý.
V úterý bude polojasno, na jihovýchodě však přibude oblačnosti. Ve večerních hodinách se na východě a jihovýchodě místy objeví občasné sněžení, které může přinést až 2 centimetry nového sněhu. Noční teploty klesnou na −10 až −15 °C, přes den se oteplí maximálně na −6 až −2 °C.
Středeční počasí bude převážně oblačné až zatažené, zejména na východě a jihovýchodě s občasným sněžením. Místy může napadnout až 5 centimetrů sněhu. Teploty zůstanou nízké, v noci −9 až −14 °C a přes den −7 až −2 °C. Situaci může komplikovat severní až severovýchodní vítr, který bude ve východní polovině republiky mírný až čerstvý.
