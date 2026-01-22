„Výrazněji chladno bylo většinou v šumavských mrazivých kotlinách. Jinak se teploty v kraji většinou pohybovaly v rozmezí od minus sedmi do minus deseti stupňů Celsia,“ uvedl. V Borových Ladách na Prachaticku naměřili minus 24,2 stupně Celsia. V Pohoří na Šumavě na Českokrumlovsku, které se nachází v Novohradských horách, pak bylo minus 21 stupňů Celsia.

Podle předpovědi meteorologů bude mrznout na jihu Čech i přes den. Teploty se nad nulu mohou dostat zřejmě jen ve vyšších polohách, kde bude dnes polojasno až jasno. Výrazně chladné ráno pak bude v kraji i v pátek. Od soboty už by se mělo mírně oteplit. Z neděle na pondělí by pak ve vyšších polohách mohlo vydatněji sněžit.

Ilustrační foto

Mrazivé ráno bylo dnes v celém Česku. Meteorologové na facebooku uvedli, že nejnižší teploty byly v mrazových lokalitách Šumavy. Průměr minimálních teplot u stanic do 600 metrů nad mořem byl před šestou hodinou ranní minus 8,2 stupně proti středečním minus 7,8 stupně, na mnoha místech se ale ještě tou dobou ochlazovalo.

